Соперницы в панике! Королева лыж триумфально вернулась в спорт

Тереза Йохауг даже спустя два года без лыж сумела опередить ближайшую преследовательницу 41-летнюю Юстину Ковальчик более чем на три с половиной минуты.

«Должна признать, что сегодня было очень весело. Есть что-то особенное в том, чтобы носить стартовый номер и стараться изо всех сил. Ты немного нервничаешь перед стартом, и это даёт толчок. Атмосфера лыжной гонки придаёт мне много энергии.

С прошлого выступления прошло два года, так что перед стартом я была немного не уверена, не забыла ли я, что и как нужно делать. Но когда прозвучал стартовый выстрел, я снова быстро включилась в работу», – поделилась эмоциями Йохауг.

Возвращение Йохауг прокомментировал двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежский лыжник Петтер Нортуг.

«Когда ты выигрываешь такую серьёзную гонку, как Engadin Frauenlauf, и опережаешь Юстину Ковальчик более чем на две минуты, а она, как я знаю, по-прежнему много участвует в соревнованиях, это, конечно, провоцирует слухи о возвращении на Кубок мира.

Это ее заявление породит ещё больше слухов и повысит интерес к лыжному спорту. Это выгодно как и тем, кто рад её возвращению, так и спортсменам, которые наверняка нервничают», -приводит слова Нортуга TV2.