Политики об интеграции: переехавшие из России в Эстонию очень довольны ею

Одна группа среди людей других национальностей вызывает беспокойство. Она не самая большая, но она активная и привлекает много внимания, особенно в социальных сетях. Из-за этого создается впечатление, что они представляют большинство.

Эти люди часто имеют эстонское гражданство, хорошо говорят на эстонском языке, но враждебно настроены по отношению к эстонскому государству, эстонцам или общественному сотрудничеству в целом.

Они больше всего борются против образования на эстонском языке, хотя очень хорошо понимают его преимущества. Но они критикуют разные политические решения, эстонское государство. Чрезмерное усиление позиций этой группы создает ложное представление о реальности и может повлиять на позиции тех, кто заинтересован в большей интеграции в эстонское общество или кто не определился.

Исследование подтверждает то, что уже наблюдалось: медленно, но неуклонно политические предпочтения русскоязычных становятся все более схожими с предпочтениями эстонцев, растет и их политическая и общественная активность.

Член Рийгикогу Вадим Белобровцев (Центристская партия)

В этот раз результаты мониторинга указывают на то, что наряду с положительными процессами, способствующими сближению общин эстонцев и неэстонцев есть и вызывающие беспокойство и досаду проблемы. Они указывают на то, что в некоторых вопросах мы в последние годы или топчемся на месте, или даже сделали шаг назад.