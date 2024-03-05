Фото ⟩ Подозрительный автомобиль привлек внимание полиции. Как оказалось, не напрасно

На прошлой неделе, 28 февраля в Кохтла-Ярве полиция заметила на дороге автомобиль Mercedes-Benz с подозрительным стилем езды. Машина была остановлена для проверки. За рулем автомобиля находился 40-летний мужчина, в отношении которого возникло подозрение, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, поскольку он нервничал и говорил сбивчиво.

Хотя опьянения у водителя не обнаружили, сотрудники полиции проверили автомобиль с помощью служебной собаки на предмет возможных признаков наличия запрещенных веществ, сообщили в Идаской префектуре.

При обыске машины полиция обнаружила 1,2 килограмма амфетамина.

Позже обыски были проведены и по связанным с этим человеком адресам, где были обнаружены еще 70 граммов наркотических веществ и дигитальные весы, которые, согласно подозрению, могли быть использованы при упаковке наркотических веществ. Кроме того, полицейские обнаружили два предмета, похожих на оружие.

Фото: Идаская префектура

По словам руководителя службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Идаской префектуры Дмитрия Кабанова, количество конфискованных веществ является значительным. «Среди нас еще есть люди, которые не понимают, насколько на самом деле опасны наркотики, или, несмотря на их опасность, пытаются заработать на черном рынке. За последние два года число смертей от наркотиков снова растет, и каждая смерть вызывает тревогу. Мы в полиции каждый день работаем над ограничением рынка и продажи наркотиков, и каждый человек, покупающий наркотики, должен понимать, что он поддерживает организованную преступность. Это заставляет задуматься», - сказал он.

1 марта 40-летний подозреваемый, который ранее не наказывался в уголовном порядке, был взят под стражу на два месяца. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса, касающейся незаконного оборота наркотических веществ в крупном размере.