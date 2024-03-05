С 5 марта в продажу поступает блок марок с тремя разными марками, посвященный 100-летию первого выхода на маршрут в Эстонии электропоезда. Дизайн всего блока и каждой марки создан Яаном Сааром.
ФОТО ⟩ Omniva выпустила марку к столетнему юбилею появления в Эстонии первой электрички
Новые марки можно приобрести в почтовых отделениях, интернет-магазинах, в почтовых пунктах или у представителей Omniva за 5,20 евро. Всего будет напечатано 10 000 блоков марок. Гашение первого дня проводится в Таллинне, в почтовом отделении на Тоомпеа.
Блок марок состоит из трех марок с изображениями первого электропоезда в Эстонии, выпущенного на электрифицированную железную дорогу в 1970-х годах электропоезда типа ER1, а также поезда Stadler Flirt, вышедшего на линию в 2013 году.