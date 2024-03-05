ФОТО ⟩ Omniva выпустила марку к столетнему юбилею появления в Эстонии первой электрички

Новые марки можно приобрести в почтовых отделениях, интернет-магазинах, в почтовых пунктах или у представителей Omniva за 5,20 евро. Всего будет напечатано 10 000 блоков марок. Гашение первого дня проводится в Таллинне, в почтовом отделении на Тоомпеа.