СБУ предъявила обвинения бывшему руководству «Антонова» за препятствие подготовке Нацгвардии перед вторжением РФ. Представители украинской власти заговорили о российской операции «Майдан-3», цель которой - посеять мысли о нелегитимности украинской власти внутри страны, а на Запорожской АЭС растет риск угрозы безопасности из-за отсутствия квалифицированного украинского персонала. Эти темы были в центре внимания в Украине всю последнюю неделю, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Обвинения глав «Антонова», российская спецоперация «Майдан-3» и критическая ситуация на ЗАЭС. Обзор событий в Украине
Это был самый большой в мире, за всю историю авиации, транспортный реактивный самолет. Ан-225 «Мрія» (рус. «Мечта») спроектировали и построили в единственном экземпляре на Киевском механическом заводе в конце восьмидесятых. Фактически он был одним из символов Украины.
Разбитая мечта
В феврале 2022 года «Мрія» была уничтожена во время захвата российскими военными аэродрома в Гостомеле, в 25 километрах от Киева. Именно там были бои, определившие впоследствии судьбу столицы Украины, поскольку в Гостомеле россияне собирались высадить основные силы своего десанта. Этого им сделать не позволили, но аэродромом все же был захвачен россиянами. После этого уже украинская артиллерия сделала его взлетную полосу непригодной для посадки самолетов. Бои за Гостомель велись практически до 2 апреля, когда Зеленский объявил об отходе российских войск из Киевской области.
На минувшей неделе СБУ направила в суд материалы расследования и обвинительный акт, относительно бывшего гендиректора госпредприятия «Антонов» Сергея Бычкова и начальника подразделения по авиабезопасности Александра Нетесова. Экс-чиновников обвиняют в том, что в преддверии вторжения РФ в январе-феврале 2022 года они «не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите». Теперь, по статье «препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований» им грозит до 15 лет тюрьмы.
Нужно сказать, что не все, кто знаком с теми событиями, видят злой умысел в действиях руководства «Антонова». Зимой 2022, мало кто верил в возможность наступления россиян непосредственно на Киев. Активизация боевых действий ожидалась на востоке. Президент Зеленский лично успокаивал украинцев, заявляя, что «в мае, как обычно будет шашлык». В воинской части, расположенной на аэродроме, как раз той зимой провели ротацию, отправив самых опытных бойцов в Луганскую область. Каких-то особых приготовлений к войне на аэродроме не велось.
На этом фоне не удивительно, что руководство госпредприятия, не захотело, чтоб нацгвардейцы копали траншеи, с риском повредить подземные коммуникации. Правда, в феврале 22-го украинскими спецслужбами на аэродроме были установлены камеры видеонаблюдения, которые за несколько часов до атаки россиян кто-то выключил. Это позволяет говорить о наличии российской агентуры среди сотрудников предприятия.
Возможно, точные основания обвинять руководство «Антонова» в злонамеренности, появятся в ходе суда. Пока же, более менее достоверно можно говорить лишь о последствиях той атаки. Главной потерей стало, практически, уничтожение «Мрії» и еще двух самолетов. Три Ан сильно повреждены. При этом, не факт, что таков результат действий только россиян, этому могла поспособствовать и украинская артиллерия, когда разрушала взлетную полосу. Впрочем, в материалах дела говорится об обнаруженном в задней части «Мрії» российском реактивном снаряде.
«Антонов» сразу заявил, что «Мрію» будут отстраивать. Однако стоимость восстановления непонятна. Цифры звучали до 120 миллионов долларов до трех миллиардов долларов. Но это от чиновников. Конструктор ГП «Антонов» Анатолий Вовнянко весной 2022 написал, что достройка будет стоить около 250-300 миллионов долларов. Однако вопрос с восстановлением остается открытым. В СМИ уже появляются сообщения о намерении сделать на территории разрушенного аэродрома музей с останками украинской «Мрії». И в этом парадокс - самолет украинский, но его также можно назвать символом крушения российской мечты захватит Украину.
Странный «Майдан-3»
Одной из главных тем обсуждения в украинских СМИ минувшей недели была российская спецоперация «Майдан-3» о которой, почему-то, особо активно стали говорить представители украинской власти и разведки. Якобы, россияне хотят «посеять мысли о нелегитимности украинской власти внутри страны».
Операция приурочена к тому, что в мае истечет пятилетний срок президентских полномочий Владимира Зеленского, а новые выборы не назначены. Собственно, в Украине все, даже оппозиция, понимают невозможность проведения голосования и предвыборной кампании в условиях оккупации трети страны. Более того, выборы во время военного положения прямо запрещены законодательством. Но цель спецоперации, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, - создать ситуацию, в которой можно поставить под сомнение легитимность не столько президента Владимира Зеленского, сколько принятие решений в целом в Украине.
«После этого, в короткий период, когда они рассчитывают на определенную "смуту" в украинском обществе и двоякость принятия решений (то же самое будет спроектировано на наше войско), в период первой половины июня нанести военное поражение на востоке, пользуясь тем, что в армии должно быть двоякое мнение: кто нами руководит, а чьи приказы мы выполняем и тому подобное. Вот в этом вся суть - их интересует не столько смена политического руководства, сколько нанесение военного поражения«, - пояснил он.
Интересно, что в ноябре прошлого года президент Зеленский заявлял, что Россия придумала план дестабилизации под условным названием «Майдан-3» для того, чтобы отстранить его от должности до конца 2023 года.
Хотя, цели операции, на которую, по данным украинской разведки потрачено полтора миллиарда долларов (из них 250 миллионов на телеграм-каналы), конечно, могли меняться в зависимости от ситуации. Другой представитель ГУР, Андрей Юсов на днях пояснил, что «для них (россиян - прим. автора) бы было успехом - массовые беспорядки внутри страны, недоверие к властным решениям и институтам. В такой ситуации военным на фронте было бы чрезвычайно трудно, в такой ситуации международной коалиции продолжать поддержку было бы чрезвычайно трудно».
Не понятно, какие «массовые беспорядки» могут быть во время военного положения, - кто станет их организовывать? Но еще более сомнительным выглядит заявление того же Юсова, что разведке известны списки людей в Украине, которых враг планирует привлечь для «распространения своей риторики и влияния на общественно-политическую ситуацию в стране». При этом он сказал, что не может называть конкретных имен.
Этот пассаж вызвал волну критики со стороны общественности и особенно оппозиционных СМИ и политиков. Ведь, заявив о таком списке, но не озвучив его, власть теперь имеет возможность «записать» в перечень «агентов Москвы» любого критикующего ее.
Все это вызывает недоверие вообще к информации о «Майдане-3». Многие стали проводить аналогию с операцией «Шатун», о которой заявлял еще президент Порошенко, когда в стране были волнения из-за продолжавшейся торговли с оккупированными территориями Донбасса. Тогда в 2017 году назывались примерно такие же цели и механизмы. Но торговлю потом все-таки заблокировали, а Порошенко досидел свой срок без помех. «Шатун» остался в памяти, скорее, как инструмент борьбы власти с оппозицией, чем «спецоперацией России».
Впрочем, россияне стопроцентно будут использовать тему истечения президентских полномочий Зеленского. Это уже четко прослеживается по их пропаганде.
Например, буквально на днях по этому поводу высказался близкий к Кремлю политтехнолог Сергей Марков. Он сам пишет, что никто в Украине и на Западе не заинтересован в смене Зеленского, «поэтому никакого кризиса после 20 мая не будет. Но все будут держать в голове, что Зеленский уже не по закону президент. И используют это в момент кризиса. Если кризис случится».
Потратить полтора миллиарда долларов на «если кризис случится»… В этой истории утешает то, что, если «Майдан-3» действительно их операция, то россияне по-прежнему не понимают «братский народ». Иначе не делали бы ставки на вопрос, который в сознании украинцев сейчас, наверное, где-то на последнем месте. Вот то, что такое значение российской операции, при таком отношении к ее тематике украинского народа, придает власть Украины - это тревожит. Либо власть тоже не понимает свой народ, либо нагнетание страстей вокруг «Майдана-3» это действительно инструмент внутриполитической борьбы, а не внешняя угроза.
ЗАЭС
Ситуация на захваченной россиянами Запорожской АЭС становится опасной. На этот раз не из-за военных действий. Просто там не осталось сертифицированного украинского персонала. А персонал, привезенный россиянами, либо набранный из близлежащих оккупированных городов, не может быть квалифицированным для работы именно на этой станции.
«Атомные блоки на ЗАЭС прошли модернизацию, проекты существенно отличаются от российских, и эксплуатировать их российский персонал, который не прошел лицензирование в соответствии с украинским законодательством, надежно не может. Кроме того, там набран персонал из близлежащих городов, поселков, который вообще не понимает, что такое атомная станция - они ее издалека видели», - заявил глава украинского «Энергоатома» Петр Котин.
В течение февраля, по его словам, россияне закрыли доступ на станцию всем специалистам «которые сохраняли верность Украине и гарантировали безопасность на станции». По подсчетам Котина, сейчас из 65 начальников смен энергоблоков на станции осталось только восемь человек, «которые непосредственно отвечают за ядерную и радиационную безопасность».
Положение станции усугубляется еще и тем, что срок годности ядерного топлива, используемого в реакторах ЗАЭС, скоро истечет. Первые партии топлива, по словам Котина, были загружены в реакторы ЗАЭС еще в 2017 году, а его эксплуатационный срок, определенный производителем, составляет шесть лет.
«Дальнейшая эксплуатация такого топлива нарушает условия технических спецификаций, определенных с учетом норм безопасности, и может привести к разрушению целостности топливных элементов и, как следствие, к радиационной аварии», - поясняет глава «Энергоатома».
Для решения этой проблемы необходимо провести анализ безопасности блоков. Если по его результатам необходимо будет выгрузить топливо из реакторов, то возникнет много других проблем. «Это чисто технический вопрос, а технические проблемы решаются компетентным, опытным и лицензированным техническим руководством и инженерами оператора АЭС… Но такого персонала на Запорожской АЭС уже нет», - написал Котин.