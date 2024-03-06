Обвинения глав «Антонова», российская спецоперация «Майдан-3» и критическая ситуация на ЗАЭС. Обзор событий в Украине

Хотя, цели операции, на которую, по данным украинской разведки потрачено полтора миллиарда долларов (из них 250 миллионов на телеграм-каналы), конечно, могли меняться в зависимости от ситуации. Другой представитель ГУР, Андрей Юсов на днях пояснил, что «для них (россиян - прим. автора) бы было успехом - массовые беспорядки внутри страны, недоверие к властным решениям и институтам. В такой ситуации военным на фронте было бы чрезвычайно трудно, в такой ситуации международной коалиции продолжать поддержку было бы чрезвычайно трудно».

Не понятно, какие «массовые беспорядки» могут быть во время военного положения, - кто станет их организовывать? Но еще более сомнительным выглядит заявление того же Юсова, что разведке известны списки людей в Украине, которых враг планирует привлечь для «распространения своей риторики и влияния на общественно-политическую ситуацию в стране». При этом он сказал, что не может называть конкретных имен.

Этот пассаж вызвал волну критики со стороны общественности и особенно оппозиционных СМИ и политиков. Ведь, заявив о таком списке, но не озвучив его, власть теперь имеет возможность «записать» в перечень «агентов Москвы» любого критикующего ее.