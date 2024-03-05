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МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО ⟩ Клиенты SEB могут бесплатно положить монеты на свой счет

rus.postimees.ee
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Монеты.
Монеты. Фото: Elmo Riig

Все частные клиенты SEB до 13 марта могут принести собранные монеты в таллиннский офис на Торнимяэ и в тартуский офис и бесплатно перевести их на свой расчетный счет.

«Устойчивое мышление важно в банковском деле во всех областях. Сбор монет уменьшает экологический след наличных денег, а возвращение монет из копилок, столовых ящиков и карманов в оборот сокращает производство новых монет. Мы поддерживаем успешно запущенную совместную кампанию Банка Эстонии и Omniva, в рамках которой уже собрано более трех миллионов монет», - объясняет руководитель отдела розничного банкинга SEB Айнар Леппянен.

Сбережения начинают приносить проценты на расчетном счете

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