МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО ⟩ Клиенты SEB могут бесплатно положить монеты на свой счет

«Устойчивое мышление важно в банковском деле во всех областях. Сбор монет уменьшает экологический след наличных денег, а возвращение монет из копилок, столовых ящиков и карманов в оборот сокращает производство новых монет. Мы поддерживаем успешно запущенную совместную кампанию Банка Эстонии и Omniva, в рамках которой уже собрано более трех миллионов монет», - объясняет руководитель отдела розничного банкинга SEB Айнар Леппянен.