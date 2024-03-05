ЭРККИ БАХОВСКИ ⟩ Для НАТО ищут такого генсека, который смог бы поладить с Трампом?

Этот страх перед Россией иногда принимал весьма карикатурные формы. Так, бывший президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс (тоже из Нидерландов!) назвал общую границу Эстонии с Россией одной из причин, по которым Кая Каллас не должна быть следующим генеральным секретарем альянса. А ничего, что Норвегия, родина нынешнего генерального секретаря Йенса Столтенберга, имеет общую границу с Россией? Ах, ну да, Норвегия - это же не Восточная Европа…

Но, с другой стороны, Нидерланды уже исторически имеют хорошие отношения с Россией. Известно, что великий кумир Владимира Путина, Петр I, учился в Нидерландах; но и намного позднее, незадолго до полномасштабной войны в Украине, люди из Гааги были довольно дружелюбны к Москве. Венцом всего стал дом Heineken на Олимпиаде в Сочи, когда Владимир Путин и король Нидерландов Виллем-Александр вместе весело попили пива. Все это произошло всего за несколько дней до оккупации и аннексии Крыма Россией в 2014 году.