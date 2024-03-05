Поиски нового генерального секретаря НАТО, к сожалению, снова создали разрыв между Восточной и Западной Европой, хотя война в Украине сначала сблизила различные части континента. С одной стороны, кандидатура многолетнего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте не устраивает страны Балтии и Польшу, а с другой, Западная Европа боится иметь во главе альянса человека, который не церемонится с Россией и говорит с Москвой резким языком. Примерно такого, как премьер-министр Эстонии Кая Каллас, пишет редактор мнений Postimees Эркки Баховски.
ЭРККИ БАХОВСКИ ⟩ Для НАТО ищут такого генсека, который смог бы поладить с Трампом?
Этот страх перед Россией иногда принимал весьма карикатурные формы. Так, бывший президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс (тоже из Нидерландов!) назвал общую границу Эстонии с Россией одной из причин, по которым Кая Каллас не должна быть следующим генеральным секретарем альянса. А ничего, что Норвегия, родина нынешнего генерального секретаря Йенса Столтенберга, имеет общую границу с Россией? Ах, ну да, Норвегия - это же не Восточная Европа…
Но, с другой стороны, Нидерланды уже исторически имеют хорошие отношения с Россией. Известно, что великий кумир Владимира Путина, Петр I, учился в Нидерландах; но и намного позднее, незадолго до полномасштабной войны в Украине, люди из Гааги были довольно дружелюбны к Москве. Венцом всего стал дом Heineken на Олимпиаде в Сочи, когда Владимир Путин и король Нидерландов Виллем-Александр вместе весело попили пива. Все это произошло всего за несколько дней до оккупации и аннексии Крыма Россией в 2014 году.
Таким образом, Марку Рютте на посту премьер-министра Нидерландов есть что показать в своих отношениях с Россией. Однако, несмотря на всю величину российской проблемы, главной задачей нового генсека альянса вместо этого может стать налаживание отношений с Дональдом Трампом в том случае, если последний вернется в Белый дом. Кая Каллас, как постоянный критик России, не могла бы стать хорошим партнером для Трампа. При этом Каллас ведь родом из Эстонии, которая, как известно, соответствует критерию расходов НАТО на оборону в два процента ВВП.
А вот Рютте, заявивший на Мюнхенской конференции по безопасности, что не следует так уж часто говорить о Трампе, окажется заложником Трампа. Расходы Нидерландов на оборону в 2022 году составили 1,64 процента ВВП; что бы Рютте ни попросил у Трампа, последний может сорвать просьбу нового генерального секретаря НАТО, указав, что Нидерланды должны сначала сделать домашнее задание, прежде чем о чем-то просить американцев. НАТО окажется в постоянном тупике.
В этом плане понятно, почему Рютте пользуется поддержкой нынешнего президента США Джо Байдена; ведь Байден не может исходить из того, что он не останется в Белом доме. Но нам тут приходится рассматривать всевозможные сценарии. В Восточной Европе, где мы находимся.