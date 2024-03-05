Около пяти часов вечера читатели Postimees стали сообщать, что Facebook выбросил их из системы. Ни сайт Facebook, ни приложение в данный момент недоступны.

О проблемах со входом в аккаунты и обновлением ленты сообщает и Downdetector - онлайн-платформа, предоставляющая пользователям информацию в режиме реального времени о состоянии различных веб-сайтов и сервисов.

Сбои в работе Facebook за последние 24 часа. Фото: Kuvatõmmis Downdetector leheküljelt.

По данным Reuters, было зарегистрировано более 300 000 сбоев в работе Facebook и 20 000 сообщений об Instagram.

По данным сервиса Downdetector, незначительные сбои наблюдаются также в X (бывший Twitter), YouTube, WhatsApp, TikTok, Google и других популярных сервисах по всему миру.

«Мы знаем, что у людей возникают проблемы с доступом к нашим услугам. Мы работаем над этим прямо сейчас», - заявил пресс-секретарь Meta Энди Стоун в соцсети X.

Около 18:20 некоторым пользователям был восстановлен доступ к Facebook.

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