Поскольку Госсуд отклонил жалобы признанных виновными в присвоении бывшего волостного старейшины Отепя Кайдо Тамберга и бывшего заместителя волостного старейшины Каяра Лепика, им придется отправиться в тюрьму.
Для подписчиков
Шоковое наказание: бывшие высокопоставленные чиновники отправятся в тюрьму
В ноябре 2022 года Тартуский уездный суд признал Тамберга и Лепика виновными в присвоении и приговорил их к условному заключению. Согласно обвинению, преступления были совершены в период с 2016 по 2019 год. В то время Тамберг был сначала волостным старейшиной Сангасте, а затем волостным старейшиной Отепя. Лепик был помощником волостного старейшины Сангасте, а затем помощником волостного старейшины Отепя, а также членом волостной управы.