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Шоковое наказание: бывшие высокопоставленные чиновники отправятся в тюрьму

Маариус Сувисте
, репортер
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Бывший волостной старейшина Отепя Кайдо Тамберг.
Бывший волостной старейшина Отепя Кайдо Тамберг. Фото: Arvo Meeks

Поскольку Госсуд отклонил жалобы признанных виновными в присвоении бывшего волостного старейшины Отепя Кайдо Тамберга и бывшего заместителя волостного старейшины Каяра Лепика, им придется отправиться в тюрьму.

В ноябре 2022 года Тартуский уездный суд признал Тамберга и Лепика виновными в присвоении и приговорил их к условному заключению. Согласно обвинению, преступления были совершены в период с 2016 по 2019 год. В то время Тамберг был сначала волостным старейшиной Сангасте, а затем волостным старейшиной Отепя. Лепик был помощником волостного старейшины Сангасте, а затем помощником волостного старейшины Отепя, а также членом волостной управы.

В 133-страничном судебном решении говорится, что суд признал Тамберга и Лепика виновными в присвоении в крупном размере в связи с имуществом Рая. Волость под предлогом необходимости составления детальной планировки без публичного аукциона передала принадлежащую волости собственность Рая некоммерческой организации Sangaste Asundused за цену 58 000 евро. Предложение об этом было сделано волостному собранию Тамбергом, а договор подписал Лепик как представитель волости. Рыночная стоимость недвижимости составляла минимум 123 000 евро. Таким образом, волость сделала отчуждение имущества по цене гораздо ниже рыночной стоимости, говорится в решении суда.

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