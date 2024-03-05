Шоковое наказание: бывшие высокопоставленные чиновники отправятся в тюрьму

В ноябре 2022 года Тартуский уездный суд признал Тамберга и Лепика виновными в присвоении и приговорил их к условному заключению. Согласно обвинению, преступления были совершены в период с 2016 по 2019 год. В то время Тамберг был сначала волостным старейшиной Сангасте, а затем волостным старейшиной Отепя. Лепик был помощником волостного старейшины Сангасте, а затем помощником волостного старейшины Отепя, а также членом волостной управы.