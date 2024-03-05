«Новости в 7» за 5 марта: останется ли ИД-карта обязательной, 80-летие бомбардировки и уничтожения Нарвы, пожар в Тарту, «Барби из песочницы» и украинские школьники осваивают дроны

Сегодня в выпуске:

- В отличие от паспорта, ИД-карта является обязательным удостоверением личности. Однако с появлением нового общеевропейского электронного кошелька это требование может уйти в историю. Когда это может произойти, выясняла наш корреспондент

- Это важно: начался возврат переплаченного подоходного налога; зарплаты женщин в Эстонии на 18% ниже, чем у мужчин и на международную космическую станцию отправился новый экипаж

- 6 марта исполняется 80 лет со дня трагической бомбардировки города Нарва в годы Второй мировой войны. В ходе боев его средневековая часть была практически стерта с лица земли. Можно ли восстановить было величие, разбирался наш корреспондент в регионе

- Это интересно: «Барби из песочницы» - кого так назвали в зале эстонского парламента; прокат электросамокатов доступен уже в 17 городах страны и с какой скоростью передвигается китайский робот гуманоид

- Боевые дроны играют жизненно важную роль в войне, развязанной Россией против Украины. Управлять беспилотными летательными аппаратами теперь учатся старшеклассники украинских школ.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 5 марта.