Близкие сообщили в полицию, что до сих пор им не удалось связаться с пропавшей и ее местонахождение неизвестно. По состоянию здоровья пожилая женщина могла оказаться в замешательстве и неправильно воспринимать происходящее вокруг.

Полиция и близкие проверили возможные места нахождения пропавшей, но найти ее пока не удалось. У Юлийоны нет мобильного телефона, и неизвестно, с кем и куда она могла уйти.

На ней были оранжевая куртка, темно-зеленая юбка и черная обувь.

В среду, 6 марта Тапаский участковый Александр Класберг сообщил, что сотрудники полиции продолжили проверку различных адресов в Тапа и его окрестностях, но не нашли Юлийону.

«Жителей Тапа просят быть бдительными: если кто-то увидит женщину, похожую на Юлийону, пожалуйста, сообщите об этом в полицию. Кроме того, я прошу местных жителей проверить свои подвалы, пристройки, хозяйственные постройки и сады, чтобы убедиться, что женщина нигде не прячется», добавил он.

Полиция просит всех, кто видел Юлийону или знает ее местонахождение, сообщить об этом по телефону 112.