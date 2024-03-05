В последний раз видели в воскресенье: полиция ищет пропавшую 79-летнюю женщину

Близкие сообщили в полицию, что до сих пор им не удалось связаться с пропавшей и ее местонахождение неизвестно. По состоянию здоровья пожилая женщина могла оказаться в замешательстве и неправильно воспринимать происходящее вокруг.

Полиция и близкие проверили возможные места нахождения пропавшей, но найти ее пока не удалось. У Юлийоны нет мобильного телефона, и неизвестно, с кем и куда она могла уйти.

На ней были оранжевая куртка, темно-зеленая юбка и черная обувь.

Полиция просит всех, кто видел Юлийону или знает ее местонахождение, сообщить об этом по телефону 112.