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В последний раз видели в воскресенье: полиция ищет пропавшую 79-летнюю женщину

rus.postimees.ee
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Фото: PPA

Полиция просит помощи в поисках 79-летней Юлийоны, которую в последний раз видели в воскресенье, 3 марта, возле многоквартирного дома в городе Тапа.

Близкие сообщили в полицию, что до сих пор им не удалось связаться с пропавшей и ее местонахождение неизвестно. По состоянию здоровья пожилая женщина могла оказаться в замешательстве и неправильно воспринимать происходящее вокруг.

Полиция и близкие проверили возможные места нахождения пропавшей, но найти ее пока не удалось. У Юлийоны нет мобильного телефона, и неизвестно, с кем и куда она могла уйти.

На ней были оранжевая куртка, темно-зеленая юбка и черная обувь.

Полиция просит всех, кто видел Юлийону или знает ее местонахождение, сообщить об этом по телефону 112.

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