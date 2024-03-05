Представители коалиционных партий провели сегодняшний день в доме Стенбока, где обсудили, как действовать по стратегии госбюджета, принятой осенью прошлого года, но со временем поредевшей.

«Мы приняли конкретные решения, как продвигаться вперед по ряду мер стратегии госбюджета. Налог на сладкие напитки, штрафы, госпошлины и освобождение от подоходного налога для средней пенсии в размере 770 евро», - заявил министр финансов Март Вырклаэв в интервью ERR.

Как выглядит планируемый налог на сладкие напитки?

По словам источника Postimees, новым налогом на сладки напитки будут облагаться все прохладительные напитки, ароматизированная вода, энергетические напитки, смузи и сокосодержащие напитки. Будут исключены стопроцентные соки и молочные продукты.

Налоговые ставки за литр:

0-4г сахара - 0 центов

4-8г сахара – 15 центов

Более 8 г сахара – 45 центов

Напитки с заменителем сахара - 15 центов

В первые годы планируется создать промежуточные этапы по требованию для производителей, чтобы они при желании могли внести изменения в рецепты.