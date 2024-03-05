На злополучном перекрестке вновь произошло тяжелое ДТП

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Мартина Райда, сегодня, 5 марта, в 16:41 в полицию поступило сообщение о ДТП, произошедшем на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Мяэкюла в волости Выру, где столкнулись BMW и Kia.

По предварительным данным, 27-летний мужчина за рулем BMW ехал в сторону Тарту со стороны Выру и хотел повернуть налево в сторону Осула. Из Тарту в сторону Выру двигался грузовик, который свернул направо на Осула. Позади грузовика из Тарту в сторону Выру направлялся автомобиль Kia, которым управлял 76-летний мужчина.

Мужчина за рулем BMW не заметил движущуюся за грузовиком машину и при повороте налево столкнулся со встречной Kia. В результате столкновения оба автомобиля получили серьезные повреждения, а 59-летняя пассажирка Kia получила травмы и была доставлена в больницу для проверки состояния здоровья.

Водители были трезвы и у них есть водительские права. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

В этом году это уже как минимум третье тяжелое ДТП в районе перекрестка Осула.