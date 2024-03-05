Председатель Социал-демократической партии, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил Postimees, что сокращение государственного бюджета ради приведения его в порядок неразумно, решением все-таки является повышение налогов. Или, как выразился сам Ляэнеметс, – налоговые изменения.
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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Председатель соцдемов: вместе с Партией реформ мы готовимся к переходу на прогрессивный подоходный налог
Ляэнеметс даже говорит, что устранение налогового горба является первым шагом на пути к прогрессивному подоходному налогу – с такой интерпретацией абсолютно не согласен партнер по коалиции, Партия реформ. Грубо говоря, Партия реформ считает это прямой ложью.