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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Председатель соцдемов: вместе с Партией реформ мы готовимся к переходу на прогрессивный подоходный налог

Микк Салу
, журналист
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По мнению Лаури Ляэнеметса, наиболее состоятельные люди должны понимать, что, когда к ним применяются более высокие налоговые ставки, они инвестируют в свое будущее.
По мнению Лаури Ляэнеметса, наиболее состоятельные люди должны понимать, что, когда к ним применяются более высокие налоговые ставки, они инвестируют в свое будущее. Фото: Eero Vabamägi

Председатель Социал-демократической партии, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил Postimees, что сокращение государственного бюджета ради приведения его в порядок неразумно, решением все-таки является повышение налогов. Или, как выразился сам Ляэнеметс, – налоговые изменения.

Ляэнеметс даже говорит, что устранение налогового горба является первым шагом на пути к прогрессивному подоходному налогу – с такой интерпретацией абсолютно не согласен партнер по коалиции, Партия реформ. Грубо говоря, Партия реформ считает это прямой ложью.

– Насколько вы продвинулись в задаче залатать дыру в 400 миллионов евро, оставшуюся в государственном бюджете, знаете ли вы уже, откуда возьмутся эти деньги?

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