«Режим военной экономики». Евросоюз представил амбициозный план реформы военной промышленности

«Нам необходимо обеспечить правильный трансатлантический баланс, независимо от динамики выборов в США», — сказала Маргрете Вестагер, намекая на то, что Трамп поставит под сомнение приверженность США союзникам по НАТО в случае победы на выборах.

Среди предложений, которые представил Тьерри Бретон, усовершенствовать систему закупок, создав агентство, которое будет централизованно закупать боеприпасы, вооружения и военную технику.

В рамках новой стратегии странам ЕС предлагается закупить по крайней мере 40% оборонного оборудования совместными усилиями до 2030 года и добиться того, чтобы к 2030 году стоимость оборонной торговли внутри ЕС составляла не менее 35% стоимости оборонного рынка Евросоюза.

Еще одно предложение, о котором Бретон рассказал, еще только анонсируя презентацию реформы, заключается в том, чтобы европейские компании получили приоритет на тендерах по закупкам вооружений в кризисные времена, передает агентство Reuters.

Тьери Бретон рассказал, что в Европе появится агентство, которое будет заниматься закупкой вооружений и военной техники Фото: Getty Images

Французская газета Le Monde написала со ссылкой на комментарий анонимного европейского чиновника, что основная часть военных закупок в Европе совершается за пределами континента.

«С 2022 года 75% закупок [вооружений и] военной техники пришлось на неевропейские фирмы, а 68% — на американские компании», — цитирует издание комментатора. По его словам, европейцы стремятся довести долю закупок в Европе хотя бы до 50%.

В опубликованной сегодня стратегии уточняется, что этой цифры в 50% закупок в Европе планируется достичь к 2030 году, а а к 2035 году она должна составить 60%.

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