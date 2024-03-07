Зачем повышать возраст обязательного обучения до 18 лет? Все ли готово к переходу на эстонский? Где обещанные надбавки учителям?
ВСЕОБУЧ ДО 18 ЛЕТ ⟩ Студия Postimees: бросить школу нельзя?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире министр образования и науки Кристина Каллас ("Ээсти 200"). Следите за эфиром в 12:30!
- Почему малообразованной молодежи становится больше?
- К чему обяжет всеобуч до 18 лет?
- Будут ли применяться санкции к нарушителям?
- Увеличится ли набор в гимназические классы?
- Поступить в 10-й класс станет проще?
- К чему приведет реформа профобразования?
- Почему педагоги не получили обещанных надбавок?
- Все ли готово к переходу на эстонский?
- Скольким учителям грозит увольнение?
- Будут ли сделаны исключения для «особенных» детей?