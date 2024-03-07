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ВСЕОБУЧ ДО 18 ЛЕТ ⟩ Студия Postimees: бросить школу нельзя?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Зачем повышать возраст обязательного обучения до 18 лет? Все ли готово к переходу на эстонский? Где обещанные надбавки учителям?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире министр образования и науки Кристина Каллас ("Ээсти 200"). Следите за эфиром в 12:30!

  • Почему малообразованной молодежи становится больше?
  • К чему обяжет всеобуч до 18 лет?
  • Будут ли применяться санкции к нарушителям?
  • Увеличится ли набор в гимназические классы?
  • Поступить в 10-й класс станет проще?
  • К чему приведет реформа профобразования?
  • Почему педагоги не получили обещанных надбавок?
  • Все ли готово к переходу на эстонский?
  • Скольким учителям грозит увольнение?
  • Будут ли сделаны исключения для «особенных» детей?
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