Ежегодно примерно 10% выпускников основной школы не идут учиться дальше (около 700 школьников заканчивают учебу после основной школы и еще столько же бросают гимназию в первый год обучения – прим.ред.). Большинство из них – мальчики.

Ясно то, что в таком возрасте можно без труда найти место работы, однако через 30 лет у этих ребят начинаются проблемы – сил становится меньше, а навыков нет. На стройке такие работники уже не особо востребованы, а переобучаться в зрелом возрасте уже трудно.

– Почему с годами малообразованной молодежи становится всё больше?

– Есть две серьезных причины. Всё больше детей испытывает психологические проблемы, вызванные в том числе зависимостью от гаджетов. Еще одна проблемная группа – выпускники русских основных школ, не владеющие эстонским на уровне B1. Они либо вообще не идут учиться дальше из-за незнания эстонского, либо выпадают из образовательного процесса на первом же году обучения.

– Повышение возраста обязательного образования до 18 лет поможет решить эту проблему? К чему это обяжет?

– Это обяжет выпускников основной школы учиться дальше. При этом заметно расширится выбор направлений для учебы. Это будет не только гимназия или профтехучилище: шестнадцатилетние школьники смогут выбирать из шести вариантов.

– Что будет предложено тем, кто не владеет эстонским языком на достаточном уровне?