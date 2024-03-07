- В Эстонии вводится всеобуч до 18 лет
- Для неуспевающих – год подготовки
- Вечерние школы вернутся в профтехи
Зачем повышать возраст обязательного обучения до 18 лет? Все ли готово в к переходу на эстонский? Где обещанные учителям надбавки?
Зачем повышать возраст обязательного обучения до 18 лет? Все ли готово в к переходу на эстонский? Где обещанные учителям надбавки?
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире министр образования и науки Кристина Каллас ("Ээсти 200").
Фрагмент беседы:
– Почему учителя до сих пор не получили обещанных надбавок? Ни общей прибавки в 17 евро брутто (13,5 евро на руки), гарантированной по итогам забастовки, ни спецнадбавки за преподавание на эстонском в Ида-Вирумаа?
– Общую надбавку мы не можем выплатить, пока не будет изменен Закон о госбюджете. Сейчас он находится в парламентском производстве. В бюджет нужно внести дополнительно 5,7 млн евро, через правительство поправка уже прошла. Надеемся, что к началу апреля в Рийгикогу она будет принята, и тогда учителям выплатят всё сразу задним числом (надбавку за все месяцы, начиная с 1 января – прим.ред.).
Что касается Ида-Вирумаа, то повторилась проблема минувшей весны. На работу поступило 97 новых учителей, претендующих на спецнадбавку, из которых 22 педагога опять не соответствует предъявляемым требованиям, еще трое получили предписание Языкового департамента. Министерству снова пришлось проверять все документы. К сожалению, местные самоуправления предоставляют нам неверную информацию, поэтому бюрократия, сопутствующая проверкам, занимает много времени.
На данный момент проверка документов завершена. Надеемся, что к марту выплаты местным самоуправлениям будут произведены.
– Зачем Эстонии обязательное обучение до 18 лет?
– К сожалению, в последние годы выросло число молодых людей, которые после основной школы больше нигде не учатся – ни в гимназиях, ни в профтехучилищах. Тем самым, в нашем обществе растет доля людей, не имеющих профессиональных навыков. И это при том, что для развития технологичной экономики требуется все больше специалистов. Разрыв между потребностями работодателей и возможностями работников увеличивается. Проблему надо решать.
Ежегодно примерно 10% выпускников основной школы не идут учиться дальше (около 700 школьников заканчивают учебу после основной школы и еще столько же бросают гимназию в первый год обучения – прим.ред.). Большинство из них – мальчики.
Ясно то, что в таком возрасте можно без труда найти место работы, однако через 30 лет у этих ребят начинаются проблемы – сил становится меньше, а навыков нет. На стройке такие работники уже не особо востребованы, а переобучаться в зрелом возрасте уже трудно.
– Почему с годами малообразованной молодежи становится всё больше?
– Есть две серьезных причины. Всё больше детей испытывает психологические проблемы, вызванные в том числе зависимостью от гаджетов. Еще одна проблемная группа – выпускники русских основных школ, не владеющие эстонским на уровне B1. Они либо вообще не идут учиться дальше из-за незнания эстонского, либо выпадают из образовательного процесса на первом же году обучения.
– Повышение возраста обязательного образования до 18 лет поможет решить эту проблему? К чему это обяжет?
– Это обяжет выпускников основной школы учиться дальше. При этом заметно расширится выбор направлений для учебы. Это будет не только гимназия или профтехучилище: шестнадцатилетние школьники смогут выбирать из шести вариантов.
– Что будет предложено тем, кто не владеет эстонским языком на достаточном уровне?
– Для тех, кто в шестом или седьмом классе недоучил математику или эстонский, будет предложен год подготовительной учебы. Речь идет о подготовке к гимназии или профтехучилищу. В профтехучилищах сейчас меняются все программы. Если студенты не смогут учиться по гимназической программе, они не останутся без профессии. Программы станут более открытыми и гибкими.
– Что касается гимназий, то увеличится ли набор в гимназические классы и упростятся ли условия поступления?
– Количество мест в гимназиях увеличивать не надо! У нас уже сегодня 70% выпускников основной школы идут учиться в гимназию. В Европе – в среднем 50%. После окончания гимназии 40% эстонских выпускников отказываются от дальнейшей учебы, то есть остаются со средним образованием и без профессии. Это тоже плохо!
– Таким образом, всех 16-летних, не желающих учиться, министерство обяжет поступать в профтехучилища?
– Профтехучилища будут переквалифицированы в образовательные центры, в которых будут практиковаться разные формы обучения, в том числе вечерняя школа.
Подробнее в повторе!
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo