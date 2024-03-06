Престижный турнир Miss Valentine выиграла украинка Виктория Оноприенко

Всего в пятидневных соревнованиях приняли участие гимнасты и гимнастки групп из 45 стран. В рамках турнира Miss Valentine в Эстонии в четвертый раз также прошел этап Гран-при по гимнастике, на котором самых высоких результатов добились гимнастки из Украины и Болгарии.

В многоборье Гран-при Miss Valentine победила украинка Виктория Оноприенко (131,300 баллов), за ней следуют 16-летняя представительница Болгарии Эльвира Краснобаева (124,500) и соотечественница победительницы Таисия Онофрийчук (124,150).

Лучшей из эстонок стала Анетт Вахер, набравшая 116,350 баллов и занявшая шестое место. Украинки одержали победу в индивидуальном финале Гран-при в воскресенье, завоевав в общей сложности шесть медалей.

Среди эстонских гимнасток в финале соревновались Анетт Вахер (кольцо, мяч, булавы, лента), Валерия Валасевич (мяч, лента) и Мелани Келер (булавы). Лучшим результатом Эстонии стал пятый результат Вахер как в программе с мячом, так и с булавой.