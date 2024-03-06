Знаменитая теннисистка, надолго дисквалифицированная за допинг, выиграла суд

Румынка, которая в сентябре отметит свой 33-й день рождения, получила положительный результат на допинг в августе 2022 года на турнире US Open. Тогда в ее организме были обнаружены следы роксадустата — противоанемического препарата, стимулирующего выработку эритроцитов.

Второе обвинение было предъявлено Халеп в мае прошлого года – в ее биологическом паспорте спортсмена были обнаружены нарушения.

Изначально теннисистку дисквалифицировали на четыре года. Однако теперь Международный спортивный суд (CAS) сократил наказание до девяти месяцев, а это значит, что запрет фактически закончился прошлым летом.

«После тщательного анализа всех представленных доказательств CAS решил, что роксадустат попал в организм госпожи Халеп из пищевых добавок, которые она употребляла до 29 августа 2022 года. Роксадустат, обнаруженный в ее образце, получен из зараженного продукта», - говорится в заявлении CAS.

«Поэтому комиссия CAS приняла решение, исходя из вероятности того, что г-жа Халеп не нарушала допинговые правила намеренно. Хотя комиссия CAS установила, что г-жа Халеп была в некоторой степени виновата в несоблюдении осторожности при приеме добавки «Кето МСТ», ошибка не была существенной и не была результатом грубой небрежности».

Помимо двух титулов Большого шлема, Халеп выиграла 24 титула WTA. Последний раз она была на корте 29 августа 2022 года, когда проиграла Дарье Снегирь в первом раунде US Open.

Все это время Халеп утверждала, что ее вины в произошедшем нет.