Рейтинги: поддержка соцдемов снижается третью неделю подряд

Процент поддержки партий за неделю существенно не изменился. Самой популярной партией является «Отечество», чья поддержка остается на самом высоком уровне с начала 2019 года. EKRE отстает от «Отечества» на 11 процентных пунктов и опережает Партию реформ на 1 процентный пункт.