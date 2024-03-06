Согласно последним опросам Norstat, лидером рейтинга популярности политических сил по-прежнему остается «Отечество». В то же время число сторонников социал-демократов снижается третью неделю подряд.
Рейтинги: поддержка соцдемов снижается третью неделю подряд
Согласно последним результатам, 29,6% поддерживают «Отечество», 18,6% - Консервативную народную партию Эстонии и 17,6% - Партию реформ.
Процент поддержки партий за неделю существенно не изменился. Самой популярной партией является «Отечество», чья поддержка остается на самом высоком уровне с начала 2019 года. EKRE отстает от «Отечества» на 11 процентных пунктов и опережает Партию реформ на 1 процентный пункт.
За тройкой лидеров следуют СДПЭ (13,8%), Центристская партия (11,4%) и «Ээсти 200» (4,9%). За последние три недели поддержка соцдемов упала на 3,2 процентных пункта.
Рейтинг Центристской партии за неделю вырос на 0,8 процентного пункта.
В целом 36,3 процента респондентов поддерживают коалиционные партии и 59,6 процента – оппозиционные.