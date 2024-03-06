Сеэдер о приостановке избирательного права граждан России: мы потеряли много времени

«Социал-демократы, "Ээсти 200" и Партия реформ договорились в коалиции, что разработают правовую базу для приостановки избирательного права российских и белорусских граждан без изменения Конституции. В Эстонии невозможно законодательно приостановить избирательное право, для этого нужно изменить Конституцию. Но поскольку коалиция вписала в договор, что сделает это без изменения Конституции, это является заявлением, которое не может быть выполнено», – цитирует портал Rus.ERR Сеэдера, по словам которого «Отечество» поддерживает не приостановку избирательного права русских, белорусских граждан и лиц без гражданства, а его окончательную отмену.