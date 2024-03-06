Центристская партия проведет пикет против введения автоналога

Председатель Центристской партии Михаил Кылварт заявил, что год назад перед выборами в Рийгикогу ни одна из политических партий не говорила о налоге на автомобили или о повышении других налогов.

«Этот пикет - наш четкий сигнал правительству о том, что народ не давал им мандата на введение новых налогов или повышение уже существующих. Введение автомобильного налога и повышение других налогов сильней всего ударит по сельским жителям, многодетным семьям и всем тем, чья повседневная жизнь зависит от средства передвижения», — подчеркнул Кылварт.

Председатель Центристской партии и мэр Таллинна добавил, что автомобильный налог вводится в то время, когда на налогоплательщиков уже ложится большая нагрузка и их экономическое положение продолжает ухудшаться.

«Эстония — страна с самым большим ростом цен, а новый предлагаемый налог на автомобили — один из самых высоких в Европе. Автомобильный налог не поддерживают 76% жителей Эстонии, но правительство по-прежнему считает, что может делать все, что хочет», - сказал он.

На пикете будут звучать речи с общим требованием отказаться от введения автомобильного налога, также будет представлен «налоговый змей», а министру финансов Марту Вырклаэву преподнесут подарок от жителей Эстонии.