Искусство во время войны: Харьковский театр оперы и балета уходит под землю

Когда Владимир не пел, он помогал эвакуировать жителей из наиболее обстреливаемых районов или доставлял продовольствие и другие грузы.

«Остановиться было невозможно, потому что если ты это делал, то в голову лезли мысли [об опасности], а их нельзя было допустить», - объясняет баритон.

Мы встретились во время недавней репетиции первой большой постановки труппы в подземном театре.

Владимир выступает вместе со своей женой Юлией Форсюк, солисткой сопрано, исполняющей главную роль в украинской опере «Наталка Полтавка».

Пара ненадолго переехала в Словакию в начале войны, когда вся труппа была приглашена туда для продолжения работы в эмиграции.

Но Владимир и Юлия не смогли обосноваться за границей.

Вернувшись на родину, семья стала ездить на фронт, чтобы выступать перед украинскими войсками.

Владимир вспоминает одну из их первых поездок: «Когда мы приехали в Счастье (город в Луганской области - прим. ред.), нам сказали: „Дайте концерт, но к шести часам вас здесь быть не должно“. А в пять-шесть начался минометный обстрел».

По ходу рассказа он энергично жестикулирует.

«Мы услышали свисток, запрыгнули в автобус и помчались по разбитой дороге со скоростью 140 километров в час!»