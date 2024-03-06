Производители деревянных домов надеются на оживление скандинавского рынка

«Строительная отрасль в скандинавских странах еще не начала по-настоящему восстанавливаться. Трудно говорить о какой-либо стабилизации или возобновлении работы рынка. Некоторые положительные признаки можно увидеть в том, что строительные проекты, которые долгое время были приостановлены, планируется в какой-то момент возобновить, а также в том, что количество запросов на предложения по новым проектам несколько увеличилось», - пояснил Тальтс.