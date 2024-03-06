По оценке Эстонского союза производителей деревянных домов, экспортный оборот эстонских производителей деревянных домов в прошлом году упал почти на 26 процентов, но первые месяцы этого года дают надежду на то, что количество заказов увеличится, пишет ERR.
Производители деревянных домов надеются на оживление скандинавского рынка
Мартин Тальтс, председатель правления Эстонского союза производителей деревянных домов, сказал ERR, что до стабилизации экономической ситуации в скандинавских странах еще далеко.
«Строительная отрасль в скандинавских странах еще не начала по-настоящему восстанавливаться. Трудно говорить о какой-либо стабилизации или возобновлении работы рынка. Некоторые положительные признаки можно увидеть в том, что строительные проекты, которые долгое время были приостановлены, планируется в какой-то момент возобновить, а также в том, что количество запросов на предложения по новым проектам несколько увеличилось», - пояснил Тальтс.