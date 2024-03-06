За последний год объем пожертвований НКО Slava Ukraini снизился в шесть раз

Такие данные в среду, 6 марта, НКО распространило в своем пресс-релизе, при этом хозяйственный отчет о деятельности за прошлый год Коммерческому регистру организация пока не представила.

В 2022 году НКО получило пожертвования на сумму свыше 6,5 млн евро.

В настоящее время как Эстония, так и Украина ведут уголовное производство по расследованию использования пожертвований, потраченных на поддержку НКО Slava Ukraini до марта 2023 года.