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За последний год объем пожертвований НКО Slava Ukraini снизился в шесть раз

rus.postimees.ee
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Деньги. Фото иллюстративное.
Деньги. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

В 2023 году НКО Slava Ukraini собрало пожертвования на общую сумму 1 024 364,09 евро, сообщает Rus.ERR.

Такие данные в среду, 6 марта, НКО распространило в своем пресс-релизе, при этом хозяйственный отчет о деятельности за прошлый год Коммерческому регистру организация пока не представила.

В 2022 году НКО получило пожертвования на сумму свыше 6,5 млн евро.

В настоящее время как Эстония, так и Украина ведут уголовное производство по расследованию использования пожертвований, потраченных на поддержку НКО Slava Ukraini до марта 2023 года.

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