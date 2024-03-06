Ср, 6.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

ВОЗРАЖЕНИЕ ⟩ Председатель фракции Партии реформ: к сожалению, Лаури Ляэнеметс снова лжет

rus.postimees.ee
Copy
Лаури Ляэнеметс, Эркки Келдо, Март Вырклаэв.
Лаури Ляэнеметс, Эркки Келдо, Март Вырклаэв. Фото: Mihkel Maripuu

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-Демократическая партия) заявил в опубликованном вчера интервью Postimees, что социал-демократы вместе с Партией реформ готовят введение прогрессивного подоходного налога. Председатель фракции Партии реформ в Рийгикогу Эркки Келдо опроверг это утверждение.

«Отмена налогового горба в каком-то смысле не является для нас правильной с мировоззренческой точки зрения, но с другой стороны, вместе с Партией реформ мы готовимся к приходу прогрессивного подоходного налога. В том числе и "Ээсти 200"», – сказал Ляэнеметс во вчерашнем интервью.

«К сожалению, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс вновь лжет общественности о том, как правительство во главе с Партией реформ готовится к введению прогрессивного подоходного налога. Напоминаю ему, что социал-демократы находятся в правом правительстве, которое отменило неправильный прогрессивный подоходный налог и восстановило в Эстонии единую систему подоходного налога. Решение принято и вступит в силу в 2025 году», – заявил Келдо.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх