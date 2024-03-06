Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-Демократическая партия) заявил в опубликованном вчера интервью Postimees, что социал-демократы вместе с Партией реформ готовят введение прогрессивного подоходного налога. Председатель фракции Партии реформ в Рийгикогу Эркки Келдо опроверг это утверждение.
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ВОЗРАЖЕНИЕ ⟩ Председатель фракции Партии реформ: к сожалению, Лаури Ляэнеметс снова лжет
«Отмена налогового горба в каком-то смысле не является для нас правильной с мировоззренческой точки зрения, но с другой стороны, вместе с Партией реформ мы готовимся к приходу прогрессивного подоходного налога. В том числе и "Ээсти 200"», – сказал Ляэнеметс во вчерашнем интервью.