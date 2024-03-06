Сегодня соответствующим законопроектом правительство собирается отменить правило, согласно которому в будущем средняя пенсия будет освобождена от подоходного налога. Кроме того, в тайне обсуждаются идеи о новом повышении налогов, говорит Урмас Рейнсалу («Отечество»).
УРМАС РЕЙНСАЛУ ⟩ Сегодня Партия реформ нарушит еще одно обещание
Прошел год после выборов. Как и в начале, так и по сей день продолжается та же колеблющаяся политика пришедшего год назад к власти правительства. Это дорого обходится обществу.
1. Отсутствие комплексного решения в энергетике. На прошлой неделе правительство решило субсидировать производство энергии, зависящее от погоды, посредством аукционов. Согласно двухстраничному меморандуму правительства, это означает дополнительную плату для потребителей в размере более двух миллиардов евро.
Всего несколько месяцев назад столь дорогой аукцион морской ветроэлектростанции (в 12 раз дороже) не считался целесообразным для потребителя. Теперь же, благодаря политической сделке, курс изменили . Какой будет общая стоимость электроэнергии в нашем ценовом диапазоне, правительство сказать не может.
Безответственные решения могут нанести ущерб нашей безопасности энергоснабжения, помешать инвестициям в управляемые мощности и привести к высоким конечным ценам на электроэнергию для потребителей.
2. Продолжается проталкивание автоналога.
Согласно новому тезису, коалиционным политикам приказали использовать словосочетание «изменение налогов», а не «повышение налогов».
Правительство предполагает, что жители Эстонии простодушны и при такой смене слов даже не заметят повышения налогов.
3. Новые повышения налогов, к сожалению, продолжатся. Сегодня правительство отправляет на утверждение законопроект так называемого налога на сахар, целью которого является сбор 25 миллионов с эстонских потребителей в следующем году.
4. Продолжаться будет и лживая политика. Сегодня соответствующим законопроектом правительство собирается отменить правило, согласно которому в будущем средняя пенсия будет освобождена от подоходного налога. Это еще один гротеск политики Партии реформ.
Именно такое освобождение от налогов Партия реформ недвусмысленно обещала во время выборов (кроме того, они обещали внеочередное повышение пенсии по старости, платить ежемесячное пособие одиноко проживающего пенсионера и повысить минимальную пенсию).
Эти долговые обязательства старшему поколению были необходимы для прихода к власти.
5. В государственных финансах и экономике сохраняется путаница, решения и нерешения правительства принимаются втайне от общественности и, как и в прошлом году, не позволяют обществу вносить какой-либо значимый вклад в принятие этих решений.
Стратегия государственного бюджета становится все более четко сфальсифицированным документом.
Пример с этой недели: осенью в стратегию как доход государства была вписана реформа возобновляемой энергетики на сумму 180 миллионов евро. Никто в правительстве не мог этого объяснить. Сейчас же в правительстве объявили, что от нее отказываются.
Это чистая оруэлловская риторика: отказ от того, чего никогда не существовало. В результате этой путаницы общество в целом не знает, какие налоги грядут и каковы перспективы государственных финансов.
Под покровом секретности правительство уже активно разрабатывает идеи по увеличению налогов (плата за пользование дорогами, налогообложение предприятий, налог на пробки и другие подобные фантазии).
6. За год правительство не приняло ни одного решения о сокращении государственных расходов.