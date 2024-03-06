УРМАС РЕЙНСАЛУ ⟩ Сегодня Партия реформ нарушит еще одно обещание

Прошел год после выборов. Как и в начале, так и по сей день продолжается та же колеблющаяся политика пришедшего год назад к власти правительства. Это дорого обходится обществу.

1. Отсутствие комплексного решения в энергетике. На прошлой неделе правительство решило субсидировать производство энергии, зависящее от погоды, посредством аукционов. Согласно двухстраничному меморандуму правительства, это означает дополнительную плату для потребителей в размере более двух миллиардов евро.

Всего несколько месяцев назад столь дорогой аукцион морской ветроэлектростанции (в 12 раз дороже) не считался целесообразным для потребителя. Теперь же, благодаря политической сделке, курс изменили . Какой будет общая стоимость электроэнергии в нашем ценовом диапазоне, правительство сказать не может.

Безответственные решения могут нанести ущерб нашей безопасности энергоснабжения, помешать инвестициям в управляемые мощности и привести к высоким конечным ценам на электроэнергию для потребителей.

2. Продолжается проталкивание автоналога.

Согласно новому тезису, коалиционным политикам приказали использовать словосочетание «изменение налогов», а не «повышение налогов».

Правительство предполагает, что жители Эстонии простодушны и при такой смене слов даже не заметят повышения налогов.

3. Новые повышения налогов, к сожалению, продолжатся. Сегодня правительство отправляет на утверждение законопроект так называемого налога на сахар, целью которого является сбор 25 миллионов с эстонских потребителей в следующем году.