Компания Bonava приступила ко второму этапу строительства жилмассива Pikaliiva Kaarmaja на берегу озера Харку. В особо экономичных жилых домах класса энергопотребления А, строящихся по адресу Пикалийва, 9 и 11, появятся одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры площадью 24–84 м².
Начинается строительство второго этапа жилого комплекса в Хааберсти
Это последний этап строительства состоящего из четырех домов комплекса на 81 квартиру: первые два жилых дома были готовы к заселению в ноябре 2023 года. Последние два дома Pikaliiva Kaarmaja будут завершены к концу 2024 года. Всего в подковообразном здании Pikaliiva Kaarmaja появится 160 квартир.
«Мы видим, что начавшееся в конце последнего квартала прошлого года оживление рынка продолжилось и в первые месяцы этого года. Число контактов с клиентами и интерес к новым, квартирам хорошего качества возросли, поэтому Bonava решила приступить к строительным работам на последнем этапе Pikaliiva Kaarmaja», - объяснил инвестиционное решение компании исполнительный директор Bonava Eesti Таави Соорм.
«Предлагаемые нами квартиры энергоэффективны, с очень тщательно продуманным использованием площади и немного меньше среднего размера – спрос на такие квартиры по более доступным ценам и с невысокими коммунальным расходами сохраняется. Поэтому мы умеренно оптимистичны в планировании своей ближайшей деятельности и в зависимости от активности рынка надеемся в этом году начать строительство нескольких проектов», - добавил Соорм.
По словам руководителя по развитию Bonava Кятлин Виллманн, Хааберсти в настоящее время является одним из наиболее быстро развивающихся районов Таллинна. Pikaliiva Kaarmaja выделяется среди окружающих высотных домов. Комплекс обеспечивает уютную среду обитания, а лесные тропы и пляж озера Харку находятся в нескольких минутах ходьбы. «Pikaliiva Kaarmaja отличается особой архитектурой здания и дворовой территорией. Экономичный энергетический класс дома также является большим преимуществом», - рассказала Виллманн. На крышах четырехэтажных зданий будут установлены солнечные панели и задействованы эффективные вентиляционные установки, в результате чего зданию будет присвоен энергетический класс А.
«Pikaliiva Kaarmaja – подходящий дом для сознательного человека, который думает о своем экологическом следе. Приобретая особо энергоэффективное жилье в городе, человек выбирает меньшие коммунальные расходы, более выгодные условия кредитования, и в целом это ответственный выбор, оказывающий меньшее воздействие на окружающую среду», - добавила Виллманн.
Квартиры в домах Пикалийва, 9 и 11 будут иметь балконы или террасы. К каждой квартире будет прилагаться отдельная кладовка, где жильцы смогут с удобством хранить спортивный инвентарь и внесезонные вещи. Также на первых этажах домов жилого комплекса будут расположены помещения для хранения велосипедов и колясок. Во дворе образующего полуарку здания Pikaliiva Kaarmaja оборудованы зоны отдыха и игровые площадки для детей разного возраста. В будущем здесь появится возможность поиграть в настольный теннис, а также будет оборудована общая зона для барбекю и отдыха. Большая часть парковочных мест находится на подземной автостоянке.