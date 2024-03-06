Начинается строительство второго этапа жилого комплекса в Хааберсти

Это последний этап строительства состоящего из четырех домов комплекса на 81 квартиру: первые два жилых дома были готовы к заселению в ноябре 2023 года. Последние два дома Pikaliiva Kaarmaja будут завершены к концу 2024 года. Всего в подковообразном здании Pikaliiva Kaarmaja появится 160 квартир.

«Мы видим, что начавшееся в конце последнего квартала прошлого года оживление рынка продолжилось и в первые месяцы этого года. Число контактов с клиентами и интерес к новым, квартирам хорошего качества возросли, поэтому Bonava решила приступить к строительным работам на последнем этапе Pikaliiva Kaarmaja», - объяснил инвестиционное решение компании исполнительный директор Bonava Eesti Таави Соорм.

«Предлагаемые нами квартиры энергоэффективны, с очень тщательно продуманным использованием площади и немного меньше среднего размера – спрос на такие квартиры по более доступным ценам и с невысокими коммунальным расходами сохраняется. Поэтому мы умеренно оптимистичны в планировании своей ближайшей деятельности и в зависимости от активности рынка надеемся в этом году начать строительство нескольких проектов», - добавил Соорм.