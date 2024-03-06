Эксперты: как новая ставка налога с оборота повлияет на рынок недвижимости

Повышение цен затрагивает частных лиц

Лесмент отметила, что, хотя повышение налога не привело к серьезным изменениям на рынке недвижимости, покупателям следует учитывать повышение цены на новостройки на 2%: «Как и в случае других товаров и услуг, увеличение налогового бремени перекладывается на покупателей и отражается в качестве части обычного ежегодного изменения средней цены. Например, при продаже квартиры стоимостью 360 000 евро эффект от изменения налога составит около 6 000 евро».

По мнению Лесмент, едва ли застройщикам удалось воспользоваться переходным периодом изменения налога в свою пользу, закупая стройматериалы и субподрядные работы по более низкой ставке налога и продавая объекты уже по более высокой ставке.

«Застройщики связаны договорными обязательствами, в результате чего уже год-два назад при заключении обязательственно-правового договора покупатели учитывали определенную фиксированную цену продажи и срок сдачи объекта. При продаже новых проектов большую часть клиентов составляют частные лица, для которых изменение цены на 2% является прямыми издержками. В случае, если в обязательственно-правовом договоре была указана окончательная цена с учетом налога с оборота, завершенный объект будет продан заказчику по цене, зафиксированной в договоре, даже если за это время произошло изменение налога. В таком случае дополнительные расходы, возникающие в результате повышения налога, должен нести застройщик», - пояснила Лесмент.

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