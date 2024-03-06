Французская биатлонистка Софи Шово, завоевавшая золотую медаль в эстафете на чемпионате мира в Нове-Место в прошлом месяце, не сможет выступить на чемпионате мира в Солт-Лейк-Сити в эти выходные, поскольку США не разрешили ей въехать в страну.
Чемпионку мира по биатлону не пустили на этап Кубка мира в США
24-летняя Шово сообщила в своем аккаунте в Instagram, что не получила так называемое разрешение ESTA. Это автоматическая система в США, которая определяет, разрешен ли заявителю въезд в страну.
Шово добавила, что, возможно, все же выступит на последнем этапе сезона, который пройдет в канадском Канморе.
Чемпионат мира в Нове-Место был для Шово очень успешным. Хоть к золоту эстафеты не прибавилось медалей в индивидуальном зачете, но хорошую форму спортсменки подтвердило четвертое место как в спринте, так и в пасьюте.