Как утверждают адвокаты Александра Чернова, который помог разоблачить схемы, связанные с НКО Slava Ukraini, многие из представленных в суде доказательств были получены незаконно и не должны учитываться при принятии решения.
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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Разоблачитель НКО Slava Ukraini в суде: доказательства против меня получены незаконным путем
Во вторник в Павлоградском городском суде Днепропетровской области Украины продолжился судебный процесс по делу Чернова, начавшийся в августе прошлого года. Чернова обвиняют в незаконном хранении и торговле боеприпасами. Если его признают виновным, ему грозит несколько лет тюремного заключения.