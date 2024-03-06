POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Разоблачивший НКО Slava Ukraini в суде: доказательства против меня получены незаконным путем

Во вторник в Павлоградском городском суде Днепропетровской области Украины продолжился судебный процесс по делу Чернова, начавшийся в августе прошлого года. Чернова обвиняют в незаконном хранении и торговле боеприпасами. Если его признают виновным, ему грозит несколько лет тюремного заключения.

После того, как Чернов сообщил о предполагаемых злоупотреблениях с деньгами, пожертвованными НКО Slava Ukraini, в мае прошлого года украинская полиция обнаружила в багажнике автомобиля Чернова гильзы от противотанкового оружия советского производства РПГ-26 и шесть боевых гранат (Ф-1 и РГД-5) со взрывателями. Все это оружие было незаконным. Поводом для обыска стало заявление следователя суду о том, что у него имеется свидетельство, указывающая на вероятную причастность Чернова к оружейному бизнесу. Украинские полицейские якобы задержали человека, у которого месяцем ранее нашли незаконные боеприпасы. Задержанный утверждал, что боеприпасы он получил от Чернова.