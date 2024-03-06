Рийна Сиккут: налог на подслащенные напитки снизит тенденцию избыточного веса среди жителей Эстонии

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальных дел, отметив, что налоги, способствующие здоровым привычкам в питании - растущая тенденция, и налоги на подслащенные напитки - самые распространенные, когда речь идет о питании: в настоящее время такие налоги введены более чем в ста странах, включая Финляндию, Латвию, Бельгию, Францию, Великобританию, Италию, Польшу, Нидерланды и Португалию.

Согласно рекомендациям ВОЗ, чтобы оказать влияние на поведение потребителя, склонив его к более здоровому питанию, налог на подслащенные напитки должен повышать цену продукта для потребителя не менее чем на 20 процентов.

Цель также состоит в том, чтобы мотивировать производителей сократить количество сахара и подсластителей в напитках.

Предлагается облагать налогом напитки, содержащие не менее пяти граммов сахара на сто миллилитров напитка и/или содержащие добавленные подсластители. Размер налога будет зависеть от количества сахара и от того, используются ли подсластители. Некоторые продукты освобождаются от налога, например, молоко и молочные продукты, натуральные соки.

Налог предлагается сделать ступенчатым, чтобы мотивировать производителей снижать количество сахара и подсластителей в напитках и склонять людей к употреблению напитков с низким содержанием сахара и несладких напитков по мере роста цен на напитки с высоким содержанием сахара.

Таким образом, изменив рецептуру напитков у производителей появится возможность снизить собственную налоговую нагрузку. Для этого предполагается установить переходный период на введение нового налога.