Таллиннская неделя ресторанов бьет рекорды собственной популярности

«Таллиннская неделя ресторанов для многих стала поводом посещать с любимым человеком или в компании друзей места, в которых они ранее не были. Особенной Таллиннскую неделю ресторанов делает и то, что все предлагаемые блюда входят в меню а-ля карт. Как правило, рестораны предлагают самые популярные свои блюда, которые годами сохраняются в меню», – сказала руководитель проекта TRW Майрит Салувеэр.

За первые пять дней в рамках Таллиннской недели ресторанов было куплено более 3500 мест. В общей сложности нынешней весной в проходящей в 21-й раз Таллиннской неделе ресторанов примут участие 82 популярных столичных заведения – рекордное число участников.

Этой весной в Таллиннской неделе ресторанов приняли участие и три недавно открывшихся ресторана: Kalaranna resto, Hem Koduresto & aed и Restoran HOOV Number 6, который удивляет гостей меню из пяти перемен блюд, составленным Дааниусом Аасом, обладателем звания молодого повара года от Мишлен.

Не обделили вниманием и веганов. Интересные веганские обеды из двух перемен блюд предлагают Saltrestoran в Кадриорге и Ocean 11 круизном терминале таллиннского порта. Веганские ужины из трех перемен блюд ждут желающих в ресторане ÜLO, что в квартале Теллискиви, и ресторане Sardiinid, расположенном в порту Пирита.