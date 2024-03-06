Открывшаяся на прошлой неделе продажа обедов и ужинов Таллиннской недели ресторанов (TRW), которая пройдет с 11 по 17 марта, подтверждает, что жители Эстонии любят элегантную гастрономию. Всего за два дня было полностью распродано дегустационное меню отмеченного звездой Мишлен NOA Chef’s Hall. Также закончились ужины из трех перемен блюд от расположенного на последнем этаже Swissotel ресторана Horisont и ресторана Tchaikovsky.
Таллиннская неделя ресторанов бьет рекорды собственной популярности
«Таллиннская неделя ресторанов для многих стала поводом посещать с любимым человеком или в компании друзей места, в которых они ранее не были. Особенной Таллиннскую неделю ресторанов делает и то, что все предлагаемые блюда входят в меню а-ля карт. Как правило, рестораны предлагают самые популярные свои блюда, которые годами сохраняются в меню», – сказала руководитель проекта TRW Майрит Салувеэр.
За первые пять дней в рамках Таллиннской недели ресторанов было куплено более 3500 мест. В общей сложности нынешней весной в проходящей в 21-й раз Таллиннской неделе ресторанов примут участие 82 популярных столичных заведения – рекордное число участников.
Этой весной в Таллиннской неделе ресторанов приняли участие и три недавно открывшихся ресторана: Kalaranna resto, Hem Koduresto & aed и Restoran HOOV Number 6, который удивляет гостей меню из пяти перемен блюд, составленным Дааниусом Аасом, обладателем звания молодого повара года от Мишлен.
Не обделили вниманием и веганов. Интересные веганские обеды из двух перемен блюд предлагают Saltrestoran в Кадриорге и Ocean 11 круизном терминале таллиннского порта. Веганские ужины из трех перемен блюд ждут желающих в ресторане ÜLO, что в квартале Теллискиви, и ресторане Sardiinid, расположенном в порту Пирита.
«В сотрудничестве с городом мы также отмечаем рестораны, удостоившиеся зеленого знака отличия, что означает, что в этих заведениях при приготовлении блюд особое внимание уделяется тому, чтобы оставить как можно меньший экологический след. Предлагаемое «зелеными» заведениями меню веганское либо в нем используются органическое растительное сырье или местная мясная и рыбная продукция», – сказала Салувеэр, добавив, что зеленый выбор в этом году предлагают 26 заведений, принимающих участие в Таллиннской неделе ресторанов.
Начало традиции Таллиннской недели ресторанов положил тринадцать лет назад Союз ресторанов Эстонии. За эти годы в Таллиннской неделе ресторанов приняли участие свыше 250 000 человек и было подано более 625 000 блюд.
Несмотря на то, что число ресторанов, принимающих участие в акции, растет год от года, сформировался некий костяк заведений, которые участвуют почти каждый раз: Dominic, Horisont, Chedi, Tchaikovsky, Moon и Salt. В первой Таллиннской неделе ресторанов приняли участие 25 заведений, которые предлагали обед из двух перемен блюд за 10 евро и ужин из трех перемен – за 20 евро.
На этой неделе Таллиннская неделя ресторанов запустила аппетитный розыгрыш – один счастливчик станет обладателем паспорта TRW, который позволит ему в течение недели бесплатно посетить со спутником или спутницей до шести различных ресторанов, принимающих участие в Таллиннской неделе ресторанов. Дополнительная информация о розыгрыше - ЗДЕСЬ.