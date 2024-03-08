УКРАИНКА В ЭСТОНИИ ⟩ Украинская мастерица мечтает подарить Кае Каллас эксклюзивное украшение ручной работы

Первые дни весны у меня теперь всегда будут вызывать особые воспоминания. Именно в этот период года я впервые пересекла границу Эстонии и оказалась в чужой, а сейчас - почти родной для меня стране.

Каждый из нас по-разному описывает те чувства, которые наполняли нас в первые дни войны. Но почти все мы без исключения пребывали в состоянии страха, безысходности, у нас было ощущение ужаса от происходящего и неизвестности перед будущим. Тогда я не могла даже представить себе, что через месяц не вернусь домой…

Все мы уезжали из своих городов с мыслью о том, что это ненадолго, что война скоро закончится. Только спустя два месяца я попросила передать мне мои личные вещи, потому что поняла, что скоро вернуться точно не получится.