Начавшаяся 24 февраля 2022 года полномасштабная военная агрессия РФ против Украины соединила в истории судьбы эстонского и украинского народов неразрывной связью. Инна Гордиенко, директор по коммуникациям Ассоциации украинских организаций в Эстонии, рассказывает о недавней церемонии награждения эстонских политиков украинскими орденами, первой годовщине Украинского киноклуба в Эстонии и о ближайших планах новых публичных мероприятий, и выражает радость по поводу того, что поддержка Украины со стороны эстонских друзей остается непоколебимой.
УКРАИНКА В ЭСТОНИИ ⟩ Украинская мастерица мечтает подарить Кае Каллас эксклюзивное украшение ручной работы
Первые дни весны у меня теперь всегда будут вызывать особые воспоминания. Именно в этот период года я впервые пересекла границу Эстонии и оказалась в чужой, а сейчас - почти родной для меня стране.
Каждый из нас по-разному описывает те чувства, которые наполняли нас в первые дни войны. Но почти все мы без исключения пребывали в состоянии страха, безысходности, у нас было ощущение ужаса от происходящего и неизвестности перед будущим. Тогда я не могла даже представить себе, что через месяц не вернусь домой…
Все мы уезжали из своих городов с мыслью о том, что это ненадолго, что война скоро закончится. Только спустя два месяца я попросила передать мне мои личные вещи, потому что поняла, что скоро вернуться точно не получится.
Спустя два года в моей квартире живут другие люди, и кажется, что все это в какой-то другой реальности… Но реальность именно такова, что два года уже идет полномасштабная война. Два года - как два столетия. Весь мир окунулся в эту войну, которая происходит по воле одного сумасшедшего человека, которого никто не может остановить. Война коснулась и маленькой прекрасной страны, Эстонии, которая стала теперь для меня вторым домом, и не только для меня… Эстонцы разделяют с нами боль невосполнимых потерь и делают все, чтобы Украина победила как можно быстрее.
Ордена за непреклонное отстаивание украинских интересов
В который раз убедилась в этом, побывав на прошлой неделе в посольстве Украины в Таллинне на церемонии награждения министра обороны Эстонии Ханно Певкура орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ степени, и главы комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсона - орденом «За заслуги» ІІ степени от имени президента Украины Владимира Зеленского. Награды вручил посол Украины в Эстонии Максим Кононенко. Об этих людях можно говорить долго и много, в частности, об их вкладе в борьбу Украины против российского агрессора, борьбу за нашу свободу и независимость!
Они проводят невероятное количество времени в Украине, встречаются с украинскими бойцами, поддерживают их моральный дух, общаются с ними о тех проблемах, которые сейчас существуют на передовой. Собирают эту информацию, чтобы донести всему миру, почему так необходимо поддерживать Украину и дальше, и в чем именно нуждается наша страна для усиления своей обороноспособности! Дают тысячи интервью и комментариев эстонским и европейским СМИ, чтобы разъяснить, почему Украине нужно больше оружия и боеприпасов, чтобы победить врага.
О Ханно Певкуре в Эстонии знают все, но мне кажется, что и в Украине теперь тоже очень многие наслышаны о министре обороны Эстонии. Еще будучи вице-спикером эстонского парламента, Ханно спел песню «Братья украинцы» на местном телешоу Masked Singer, и посвятил свое выступление всем защитникам Украины: тем, кто, к сожалению, погиб, и тем, кто продолжает защищать родную землю.
Эту запись мне до сих пор присылают друзья из Украины со словами: «А ты видела, как поет ваш министр обороны?».
Свою речь благодарности послу и народу Украины господин министр завершил словами: «Мы не устанем и будем продолжать поддерживать Украину не только как можно дольше, но и как можно больше, и с огромным сердцем!». И это то, что сейчас хотят слышать и знать тысячи украинцев по всему миру.
А еще Ханно заверил, что украинский народ не одинок в своей войне за свободу, как и Эстония не была одинокой в своей войне за независимость. И если диктатор Путин сидит сам в своем бетонном бункере, то у Украины есть друзья: есть Эстония, есть другие союзники, и все остальные, кто ценит свободу, справедливость и право. Мы искренне благодарны министру за его большое сердце и за стремление быть с Украиной до самой победы!
Речь Марко была настолько эмоциональной, что все присутствующие просто не сдерживали слез. Марко только что вернулся из Украины, и привез с линии фронта флаг, подписанный воинами нескольких украинских подразделений, а еще он привез известие о гибели его украинского друга… Ком в горле от этой боли не давал Марко возможности произнести слова благодарности за награду.
«Вчера я вернулся из, наверное, своей самой тяжелой поездки в Украину. За три дня я посетил несколько подразделений, которые воюют под Купянском, и попросил бойцов написать послание эстонцам на украинском флаге».
Один из бойцов с позывным Кот написал «Я люблю вас всех, но больше всего люблю Украину!». Я слушала Марко, смотрела на флаг и думала, как много смысла в этих словах…
День рождения киноклуба
А еще Марко и Ханно помогают не только бойцам ВСУ, но и украинской общине в Эстонии в решении многих вопросов. Марко - первый из эстонских политиков, который поддержал Украинский киноклуб в Эстонии с момента его создания.
Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину и в День независимости Эстонии Украинский киноклуб отмечал свой первый год существования. Это было также очень трогательное мероприятие, поскольку для показа мы выбрали фильм «Культура против войны» (режиссер - Кадим Тарасов, продюсер - Андрей Ризоль), документирующий и фиксирующий трагические моменты войны через истории известных культурных деятелей. Тех, кто поставил свое творчество на паузу, чтобы присоединиться к рядам ВСУ и защищать свою страну.
Показ фильма посетили министр социальной защиты Эстонии Сигне Рийсало и глава оргкомитета фестиваля PÖFF Тийна Локк.
Их речи были настолько эмоциональны и глубоки, что я в который раз убедилась: Эстония - один из наших самых надежных партнеров, который будет с Украиной до победного конца. Именно об этом сказала Сигне Рийсало: «Очень часто наши эстонские политики говорят, что мы постоянно с Украиной. Я хочу сказать, что мы останемся с Украиной до последнего момента, до победы. Слава Украине!». А еще Сигне отметила важность показа этой киноленты: «Новости, которые мы смотрим и читаем каждый день, они быстротечны: мы увидим их сегодня, а завтра мы их забудем. А то, что остается - это культура и искусство. Поэтому я очень благодарна Ассоциации украинских организаций в Эстонии за этот кинопоказ».
Глава кинофестиваля POFF Тийна Локк призналась, что обычно холодные эстонцы были так растроганы тем, что увидели и услышали, что она вынуждена была переконструировать свою речь…. Все то время, пока я стояла на сцене и наблюдала за сидевшей в первом ряду Тийной, Тийна просто не успевала вытирать слезы.
Она сказала важные слова, которыми я не могу не поделиться: «Через культурный фронт, через такие кадры западные европейцы видят настоящую войну, видят страдания украинского народа, а также понимают, кто этот агрессор и какая разница между россиянами и украинцами, которую они раньше не видели! Это очень важно - заручиться поддержкой западноевропейских народов, именно народов, не государств! Ибо многие из этих народов живут очень далеко от границы с Россией, и они не знают, что представляет собой враг и не сочувствуют украинцам так, как эстонцы, пережившие оккупацию. Благодаря этим кадрам с войны можно повлиять на решение руководства своих стран».
Я тоже верю в то, что кино - это большая сила, и благодаря Украинскому киноклубу в Эстонии мы можем доносить правду о войне, о геноциде украинского народа преступным режимом Путина, о героизме украинцев, которые уже два года непрестанно ведут борьбу за свою свободу. Почти, все фильмы, что мы показали за год - это современное киноискусство; украинская киноиндустрия, несмотря на войну, наращивает производство. И я очень рада, что с каждым днем у киноклуба становится все больше и больше зрителей!
А все началось 25 февраля 2023 года с показа фильма «Дом Слово. Бесконечный роман», который снял мой друг, режиссер фильма Тарас Томенко. Затем началось тесное сотрудничество с компанией Fresh Рroduction Group, которое проложило путь к многим другим украинским кинопродюсерским компаниям!
Год назад мы даже не могли подумать, что наш киноклуб наберет такие обороты и разрастется по всей Эстонии! За это время мы показали девятнадцать кинолент только в Таллинне, а еще состоялось не менее пятнадцати показов этих фильмов в других городах Эстонии: Тарту, Нарве, Саку, Курессааре, Валга, Выру, Пярну, Силламяэ, Кохтла-Ярве!
Все фильмы демонстрируются на украинском языке с английскими субтитрами. Но полгода тому назад мы начали делать и эстонские субтитры. И первым фильмом, получившим эстонские субтитры, стал уже упомянутый мной «Дом Слово. Бесконечный роман», который мы показали для эстонской аудитории в кинозале музея Kumu, а также в Пярну в театре Endla. Вторым фильмом с эстонскими субтитрами оказалась как раз картина «Культура против войны», которая была показан на годовщину киноклуба!
Кроме того, в рамках Года культурного разнообразия, проводящегося в Эстонии в 2024 году, мы планируем усовершенствовать проект киноклуба и вместе с кинотеатром Sõprus уже отобрали несколько фильмов эстонского производства, для которых будут созданы украинские субтитры. На мой взгляд, это позволит и украинцам, и эстонцам лучше знакомиться с культурным достоянием друг друга. Я уверена, что через кино наши народы смогут узнавать традиции, этнос, историю наших стран, и даже учить язык!
Я горжусь тем, что команда нашей ассоциации смогла создать такую площадку, которая сплачивает вокруг себя украинцев в Эстонии, дает ощущение неразрывного единения с родиной и помогает украинцам интегрироваться в эстонское сообщество.
Подарки для верных друзей Украины
Как полагается, в день рожденья киноклуба мы приготовили для наших зрителей кучу подарков. А для важных гостей праздника украинские мастерицы передали герданы ручной работы (гердан - узкая плетённая бисерная полоска, надевающаяся на шею, зачастую плетётся из разноцветного бисера и украшается крупным медальоном прим. ред.). Сигне Рийсало и Тийна Локк не ожидали таких презентов и не скрывали своего удовольствия, любуясь подаренными украшениями. А мы радовались еще больше, потому что герданы идеально подошли к их нарядам.
На следующий день после годовщины киноклуба я наведалась в магазинчик украинских изделий ручной работы, который был временно открыт в творческом городке Теллискиви по инициативе моей коллеги Ани и при поддержке Ассоциации украинских организаций в Эстонии. Я хотела поблагодарить девушек за подарки.
Одна из мастериц, Саша, просто светилась от счастья и заявила мне: «Инна, если ты на каком-то мероприятии должна будешь встретиться с Каей Каллас, обязательно скажи мне! Я ей очень хочу подарить лучший гердан, который у меня только есть! Я восхищаюсь этой женщиной и тем, сколько она сделала для Украины». Я тоже улыбалась до ушей, мне так приятно было это слышать. И теперь у меня есть задача: обязательно увидеться с премьер-министром Эстонии!
Деятельность этого магазина посвящена поддержке и развитию малых бизнесов украинок, оказавшихся в Эстонии из-за войны. Поскольку это был временный (pop-up) магазин, он уже закрылся, но мы планируем его появление в других местах Таллинна. Следующий Pop-up shop from Ukrainian craftswomen in Estonia можно будет найти на ежегодном фестивале «Вышиванка объединяет», который мы проведем в конце мая.
Там опять будут представлены вышитые рубашки, платья, экосумки, эстетические предметы интерьера из шерсти, натуральное мыло на эстонских травах, украинские украшения и бижутерия, детские игрушки и сувениры ручной работы, украинские книги для детей и взрослых, а также полезные сладости.
В прошлом году наши мастерицы остались довольны, всё раскупалось так быстро, что приходилось довозить новый товар. Особенно порадовало то, что большинство покупателей были жителями Эстонии. Вышиванки и украшения ручной работы точно пришлись им по вкусу.
Украина победит и будет ждать в гости своих друзей
Мы заметили подобный интерес и тогда, когда представляли стенд «Украина» в Таллинне на Tourest 24 - крупнейшей международной туристической ярмарке в странах Балтии. Организаторы предложили нам презентовать туристическую Украину, потому что, по их мнению, после окончания войны Украина станет очень привлекательной страной как для инвесторов, так и для туристов.
Желающих посетить нашу страну, мы уверены, будет много, и среди них точно будут эстонцы. Поэтому на выставке рассказывали о главных туристических направлениях Украины: это Буковель, Трускавец, Берегово, Шацкие озера, Каменец-Подольск, Одесская Затока. На выставке мы также знакомили гостей с изделиями украинских мастериц и тогда уже поняли: соотношение качества и цены удовлетворяет местного покупателя на все сто процентов!
А еще мы угощали участников выставки и гостей чудесной выпечкой украинского кондитера и хозяйки ресторана, который находится в Кохтла-Ярве и который успел стать мегапопулярным в своем регионе. Оксана гордится тем, что в ее заведении за год существования уже побывали и премьер-министр Эстонии Кая Каллас, и министр культуры Хейди Пурга, и легендарные бойцы 12-й бригады специального назначения НГУ «Азов» - защитники Мариуполя! На самом деле, в Эстонии открылось уже достаточно много заведений, собственниками которых являются украинцы.
В следующей своей колонке я обязательно поведаю и о культурных мероприятиях, которыми насыщена жизнь украинской диаспоры в Эстонии. Ведь этот год объявлен в Эстонии годом культурного богатства, и я горжусь тем, что украинская культура - неповторимая и самобытная, проникнутая духом свободы, достойным образом представлена в Эстонии!
В рамках этого тематического года в честь 106-летия Эстонской Республики всем национальным общинам, а их насчитывается 216, Фондом интеграции было предложено принять участие в написании теплых слов на открытке ко Дню независимости Эстонии. В Кадриорге перед резиденцией президента была установлена большая открытка и все желающие могли написать на ней свои лучшие пожелания на родном языке.
Когда я стояла возле открытки и писала поздравление от ассоциации рядом с представителями латышского, марийского, татарского, лезгинского, казахского, корейского и других народов, я думала о том, как бы я была счастлива, если бы в следующем году такая же открытка была установлена в Украине! И чтобы никто в мире и никогда не смог посягать на нашу независимость и свободу, чтобы все путинские преступники ответили за свои злодеяния, за все смерти украинских детей, которые родились в свободной стране, но никогда не смогут больше ее увидеть.
Я верю, что в следующую годовщину независимости Эстонии, в символический день для наших двух стран, потому что именно в эту дату началась полномасштабная война России против Украины, мы вместе отпразднуем нашу общую победу. Победу демократических и европейских принципов над тоталитарным режимом Путина!