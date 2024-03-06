ФОТО ⟩ Инсталляция изображает, как выглядела улица Харью до мартовских бомбардировок

«В годовщину мартовских бомбардировок мы оглядываемся на ту ужасную ночь, которую пережили таллиннцы 80 лет назад. Если у нас перед глазами будет и то, что было до массового разрушения, это придаст содеянному еще более крупный и болезненный масштаб. И не позволит забыть», - сказала старейшина Кесклинна Моника Хауканымм.

На памятном мероприятии выступят старший куратор Таллиннского городского музея Тоомас Абилине и заместитель старейшины Кесклинна Никита Грознов. С музыкальными номерами выступит трубач Неэме Отс.

В марте 1944 года советские ВВС бомбили Таллинн и другие города Эстонии. На Таллинн вечером 9 марта и в последующую ночь было организовано два бомбовых налета, в ходе которых всего было уничтожено 1549 зданий и 3350 домов были повреждены. Одним из наиболее красноречивых следов той страшной ночи стало исчезновение застройки улицы Харью со стороны Тоомпеа.

Инсталляция, изображающая начало улицы Харью до бомбардировки. Фото: Фото читателя.

В результате мартовских бомбардировок около 20 000 жителей эстонской столицы остались без крова, погибло 554 гражданина Эстонии, 50 немецких солдат и 121 военнопленный.