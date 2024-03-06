В этом году исполняется 80 лет со времени мартовских бомбардировок Таллинна, в результате которых город был разрушен почти на треть. Управа района Кесклинн откроет в честь годовщины 9 марта в 17:00 на пересечении улицы Харью и площади Вабадузе инсталляцию, изображающую начало улицы Харью до бомбардировки. Изображение останется на углу улицы до конца марта.
Инсталляция изображает, как выглядела улица Харью до мартовских бомбардировок
«В годовщину мартовских бомбардировок мы оглядываемся на ту ужасную ночь, которую пережили таллиннцы 80 лет назад. Если у нас перед глазами будет и то, что было до массового разрушения, это придаст содеянному еще более крупный и болезненный масштаб. И не позволит забыть», - сказала старейшина Кесклинна Моника Хауканымм.
На памятном мероприятии выступят старший куратор Таллиннского городского музея Тоомас Абилине и заместитель старейшины Кесклинна Никита Грознов. С музыкальными номерами выступит трубач Неэме Отс.
В марте 1944 года советские ВВС бомбили Таллинн и другие города Эстонии. На Таллинн вечером 9 марта и в последующую ночь было организовано два бомбовых налета, в ходе которых всего было уничтожено 1549 зданий и 3350 домов были повреждены. Одним из наиболее красноречивых следов той страшной ночи стало исчезновение застройки улицы Харью со стороны Тоомпеа.
В результате мартовских бомбардировок около 20 000 жителей эстонской столицы остались без крова, погибло 554 гражданина Эстонии, 50 немецких солдат и 121 военнопленный.