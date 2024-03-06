Работники финских портов объявили о двухнедельной забастовке. Она начнется в следующий понедельник 11 марта и продлится две недели - до 24 марта. Об этом 6 марта сказано в пресс-релизе профсоюза работников автомобильной промышленности и транспорта АКТ. Рассказываем, кого коснется новая волна протестов.
Viking Line, Neste и не только. Кого коснется двухнедельная забастовка работников портов Финляндии
«Приносим извинения за проблемы и неудобства, вызванные забастовками. Однако это очень мало по сравнению с тем, что исходит от правительства. АКТ чувствует свою ответственность как сильная финская организация работников и поэтому использует свою власть, чтобы противостоять политике правительства, которая направлена на широкое ослабление прав как нынешнего, так и всех будущих поколений», - заявил председатель АКТ Исмо Кокко.
В качестве причины забастовки указано предложение правительства Финляндии «ослабить трудовую деятельность», которое «угрожает общему обязательному характеру коллективных договоров и положению профсоюзных руководителей».
«Вероятным конечным результатом является увеличение дешевой работы в Финляндии», - сказано в заявлении.
Забастовка напрямую коснется крупные компании, которые, в том числе, активно работают в Эстонии. В том числе, компанию Viking Line, чьими паромами активно пользуются жители Эстонии.
«Забастовка, объявленная АКТ, касается задач Viking Line по перевалке грузов в портах Хельсинки и Турку. Остановка работ начинается в понедельник 11 марта 2024 года в 06:00 и заканчивается в понедельник 25 марта 2024 года в 06:00 и касается водителей-буксировщиков, регулировщиков дорожного движения и геодезистов», - уточняется в заявлении финского профсоюза.
Кроме того забастовка ударит по операторам складов компании Neste «в секторе танкеров и нефтепродуктов».
Бастовать будут и работники стивидорных компаний Финляндии.
«В стивидорной отрасли остановка работ начинается в понедельник, 11 марта 2024 года, в 06:00 и заканчивается в понедельник, 25 марта 2024 года, в 06:00».
Финские профсоюзы утверждают, что забастовка не коснется тех моментов «невыполнение которых повлекло бы за собой опасность для жизни, здоровья или имущества».
Сегодня же стало известно, что к двухнедельной забастовке профсоюза работников автотранспорта AKT присоединятся Индустриальный профсоюз, Профсоюз работников публичного сектора и сферы социального обеспечения JHL и Профсоюз электриков.
«Они повлияют на экспорт, импорт, логистику и, возможно, даже на производство, - цитирует Yle председателя Профсоюзов Центрального объединения SAK Яркко Элоранта. - Забастовка - это крайняя мера, с помощью которой работники выражают свое мнение по поводу планируемых сокращений и реформ».
Забастовка электриков и работников индустрии отразится на тяжелой обрабатывающей промышленности. Помимо простоя в работе сотрудников портов вновь ожидаются проблемы в железнодорожных перевозках.
По словам Элоранта внесенное вчера компромиссное предложение профсоюзов не было воспринято серьезно в правительстве, что указывает на нежелание руководства страны идти даже на малейшие уступки.
Однако, профсоюзы все еще настроены на переговоры с властями, которые могут отменить планы протестующих. Известно, что премьер-министр Финляндии Орпо созвал представителей организаций работников и работодателей на встречу в пятницу.