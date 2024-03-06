Viking Line, Neste и не только. Кого коснется двухнедельная забастовка работников портов Финляндии

«Приносим извинения за проблемы и неудобства, вызванные забастовками. Однако это очень мало по сравнению с тем, что исходит от правительства. АКТ чувствует свою ответственность как сильная финская организация работников и поэтому использует свою власть, чтобы противостоять политике правительства, которая направлена ​​на широкое ослабление прав как нынешнего, так и всех будущих поколений», - заявил председатель АКТ Исмо Кокко.

В качестве причины забастовки указано предложение правительства Финляндии «ослабить трудовую деятельность», которое «угрожает общему обязательному характеру коллективных договоров и положению профсоюзных руководителей».

«Вероятным конечным результатом является увеличение дешевой работы в Финляндии», - сказано в заявлении.

Забастовка напрямую коснется крупные компании, которые, в том числе, активно работают в Эстонии. В том числе, компанию Viking Line, чьими паромами активно пользуются жители Эстонии.

Паром компании Viking Line. Фото: Niclas Nordlund via www.imago-images.de

«Забастовка, объявленная АКТ, касается задач Viking Line по перевалке грузов в портах Хельсинки и Турку. Остановка работ начинается в понедельник 11 марта 2024 года в 06:00 и заканчивается в понедельник 25 марта 2024 года в 06:00 и касается водителей-буксировщиков, регулировщиков дорожного движения и геодезистов», - уточняется в заявлении финского профсоюза.

Кроме того забастовка ударит по операторам складов компании Neste «в секторе танкеров и нефтепродуктов».

АЗС компании Neste в Эстонии. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Бастовать будут и работники стивидорных компаний Финляндии.

«В стивидорной отрасли остановка работ начинается в понедельник, 11 марта 2024 года, в 06:00 и заканчивается в понедельник, 25 марта 2024 года, в 06:00».