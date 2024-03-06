Нестабильный рынок труда, постоянно растущее количество безработных и высокий Euribor заставляют задуматься о том, как справиться с жилищным кредитом в случае потери работы. Что делать, чтобы при потере работы задолженность не начала расти, объясняет руководитель эстонского филиала страховой компании Gjensidige Райдо Кирсисте.
При одном условии потеря работы не так страшна даже при наличии жилищного кредита
По данным Департамента статистики, в декабре прошлого года в Эстонии было зарегистрировано 53 311 безработных, что на 1854 человека больше, чем месяцем ранее. Среди них есть и люди с жилищным кредитом, которые с высокой вероятностью не смогут сразу найти новую работу и столкнутся с существенно сократившимся доходом.
Золотое правило: будьте честны и готовы к сотрудничеству.
Много говорится о том, что в случае возникновения каких-либо проблем следует немедленно уведомлять банк, а не ждать, пока долги накопятся. Бездействие только усугубит проблемы и может привести к начислению пени за просрочку платежа, а также к испорченной кредитной истории. Последнее означает, что в будущем получить кредит может быть гораздо сложнее.
Золотыми правилами решения кредитных проблем, по опыту сотрудничества Gjensidige и SEB, можно считать быстрое реагирование, открытость и честность: «В большинстве случаев банки стараются поддержать своих клиентов и понимают временные трудности. Ситуация становится сложной именно тогда, когда клиент больше не берет трубку и не отвечает на электронные письма». По словам Кирсисте, дело редко доходит до суда, но иметь дело с уже «прокисшим» кредитом гораздо неприятнее, чем вовремя прийти к разумному соглашению.
В большинстве случаев договор подразумевает платежный отпуск или уменьшение ежемесячного платежа за счет продления срока кредита.
Страховка платит за вас
По словам Кирсисте, есть еще один способ погашения кредитных платежей в случае потери работы, о котором многие даже не знают. «Страховка от потери работы делает выплаты по жилищному кредиту за человека в ситуации, если он становится безработным», - объяснил Кирсисте, добавив, что ежемесячный платеж по такому страхованию обычно составляет от 10 до 20 евро.
Большинство банков предлагают страхование от потери работы в качестве дополнения к новым жилищным кредитам, однако люди, взявшие ипотечный кредит давно, часто даже не слышали о такой возможности. «Страхование от потери работы является одним из наиболее экономически эффективных решений для предотвращения различных проблем – его стоит серьезно рассмотреть как новым заемщикам, так и тем, кто уже выплатил половину кредита. Потеря работы - это уже стресс, но возмещение платежей по кредиту существенно снижает уровень тревоги», - отмечает Кирсисте.
Договоры страхования, связанные с жилищными кредитами, можно заключить через банк, однако за этими услугами все же стоят крупные страховые компании. «Партнерство с SEB позволяет нам в сложные времена обеспечить чувство финансовой безопасности и душевного спокойствия большому числу жителей Эстонии,» – сказал Кирсисте, добавив, что в случае потери работы в виде бонуса стоимостью около 100 евро предоставляется помощь по карьерному консультированию или составлению резюме.