При одном условии потеря работы не так страшна даже при наличии жилищного кредита

По данным Департамента статистики, в декабре прошлого года в Эстонии было зарегистрировано 53 311 безработных, что на 1854 человека больше, чем месяцем ранее. Среди них есть и люди с жилищным кредитом, которые с высокой вероятностью не смогут сразу найти новую работу и столкнутся с существенно сократившимся доходом.

Золотое правило: будьте честны и готовы к сотрудничеству.

Много говорится о том, что в случае возникновения каких-либо проблем следует немедленно уведомлять банк, а не ждать, пока долги накопятся. Бездействие только усугубит проблемы и может привести к начислению пени за просрочку платежа, а также к испорченной кредитной истории. Последнее означает, что в будущем получить кредит может быть гораздо сложнее.

Золотыми правилами решения кредитных проблем, по опыту сотрудничества Gjensidige и SEB, можно считать быстрое реагирование, открытость и честность: «В большинстве случаев банки стараются поддержать своих клиентов и понимают временные трудности. Ситуация становится сложной именно тогда, когда клиент больше не берет трубку и не отвечает на электронные письма». По словам Кирсисте, дело редко доходит до суда, но иметь дело с уже «прокисшим» кредитом гораздо неприятнее, чем вовремя прийти к разумному соглашению.

В большинстве случаев договор подразумевает платежный отпуск или уменьшение ежемесячного платежа за счет продления срока кредита.

Страховка платит за вас