Баскетболист, которого эстонцы довели до судорог, провел мощный матч

В командной игре, проходившей в Скопье, Димиртиевич в первом тайме против Эстонии набрал 16 очков, но после длительного перерыва не смог продолжать в том же ритме, и вся сборная Северной Македонии осталась без бросков. Эстонцы настолько сильно давили на Димитриевича, что в четвёртой четверти у него случились очень сильные судороги в ногах, и он несколько минут пробыл на скамейке запасных.

Однако в текущем клубном сезоне Димитриевич набрал 38 очков за 37 минут за казанский УНИКС в матче Единой Лиги ВТБ, приведя свою команду к победе на выезде со счетом 84:78, а его бросковые способности были еще более впечатляющими: восемь из восьми двухочковых, четыре трехочковых из пяти, десять штрафных из 11! Кроме того, Димитриевич сделал пять результативных передач, против него было совершено 11 фолов.