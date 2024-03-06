«Я хочу сделать то, что Алексей считал правильным»: Юлия Навальная призвала всех прийти на избирательные участки в полдень 17 марта

Впереди голосование на выборах президента. Да, они полная фикция и фальшивка. Путин нарисует себе любой результат, который ему по душе, хоть 80, хоть 180 процентов. Но мы все равно можем эти так называемые выборы использовать против него, использовать для достижения наших с вами целей.

Как именно это сделать, нам успел рассказать сам Алексей. Нам нужно использовать день выборов, чтобы показать, что мы есть и нас много, мы настоящие живые реальные люди и мы против Путина. Нужно прийти на участок в один день и в одно время - 17 марта в полдень. Что делать дальше, выбирать вам. Вы можете проголосовать за любого кандидата, кроме Путина. Вы можете испортить бюллетень. Вы можете написать на нем крупно «Навальный». И даже если вы совсем не видите смысла в голосовании, то вы можете просто прийти и постоять на участке, а потом развернуться и пойти домой.

Даже если вас заставили голосовать раньше, ничего не помешает вам 17 марта в 12 часов заглянуть на участок. Самое главное - прийти. Это очень простое и безопасное действие, его нельзя запретить. И оно поможет миллионам людей увидеть единомышленников и осознать - мы не одни, нас окружают люди, которые тоже против войны, против коррупции и против беззакония.