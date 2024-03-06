Таллинн хочет создать Коплискую добровольческую спасательную команду

Государственную спасательную команду в Копли закрыли 31 января. Вместо нее планируется создать добровольческую спасательную команду, которая частично или полностью взяла бы на себя функции государственной, а также получила бывшее помещение Коплиской команды на улице Анкру.

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, достойно сожаления то, что государство не нашло способа сохранить спасательные мощности в районе, где проживает более 60 000 человек.

«Поэтому местное самоуправление вместе с волонтерами должно взять на себя обязанности государства по обеспечению безопасности горожан. Наличие местной спасательной команды позволит быстро реагировать на пожары, аварии и другие чрезвычайные ситуации, что может спасти как жизни, так и имущество, а также укрепить ощущение безопасности в местном сообществе», - сказал мэр.

«Мы не могли допустить, чтобы на полуострове Копли, окруженном морем с трех сторон, возникла бы ситуация, при которой помощь прибудет слишком поздно. Поэтому мы благодарны партнерам, сотрудничество с которыми позволит нам обеспечить возможность и в будущем рассчитывать на помощь спасателей», – добавил Кылварт.

Город Таллинн намерен создать некоммерческую организацию Tallinna Vabatahtlik Pääste в сотрудничестве с НКО Tallinna Vabatahtlike Päästjate Keskus, созданной совместно некоммерческими организациями Vabatahtlik Reservpäästerühm, Tallinna Tuletõrjeühing и Lilleküla Vabatahtlik Pääste.