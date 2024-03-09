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ЮРИ КУУСКЕМАА ⟩ Тайна церкви Олевисте

Юри Куускемаа
, искусствовед, историк
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Фрагмент гравюры Адама Олеария (XVII век), в центре - церковь Олевисте.
Фрагмент гравюры Адама Олеария (XVII век), в центре - церковь Олевисте. Фото: Wikimedia Commons
  • За семь лет семь строителей упали с башни и погибли
  • В народе поползли слухи о том, что работам начал мешать сам сатана
  • По легенде, окаменевшее тело строителя было замуровано в нише восточной стены церкви

Клио помнит, как в Таллинне возводили самую высокую церковную башню в Европе и что стало с ее строителем, пишет искусствовед Юри Куускемаа.

Итак, когда Таллинн был еще молодым, маленьким и бедным, жители решили устроить народное собрание, чтобы обсудить, как стать более важными и успешными. Пришли к выводу, что нет для этого лучшего способа, чем построить церковь с самой высокой башней. Это пришлось бы по нраву Господу, а мореплаватели начали бы обращать на нее внимание, поворачивая свои суда в сторону нашего порта, чтобы привозить сюда товары, умения и идеи.

Проект был составлен, после чего началось активное строительство. Вскоре стены и своды были готовы и защищены крышей. Построена была и возвышавшаяся над крышей каменная часть башни. Оставалось только построить венчающий башню шпиль и установить на нем флюгер.

К сожалению, с этого момента все пошло не так. Строительство не продвигалось, а за семь лет с башни упали и погибли семь мастеров. В народе поползли слухи о том, что сам сатана начал мешать работам, чтобы людям не удалось воздвигнуть такое монументальное здание в честь его главного конкурента Бога. Ни один мастер не решался продолжить работы, хотя гонорар магистрата вырос с одной бочки золота до десяти.

Строитель вздрогнул, поняв, что его имя раскрыто. Он выронил молоток, оступился и сорвался вниз.

Прошло еще семь лет, и построенные вокруг башни леса уже начали гнить. Но однажды в ратуше неожиданно появился таинственный незнакомец, который заявил, что за обещанные бочки с золотом готов за год построить шпиль башни. Имени своего он не назвал. Зато поставил одно странное условие. Если его имя, которое он держал в тайне, будет раскрыто, то он не возьмет ни монеты. Поскольку других предложений не было, главе города ничего не осталось, кроме как в знак заключения договора ударить с таинственным незнакомцем по рукам.

В назначенное время около церкви собралась огромная толпа, чтобы увидеть, как сбудется их давняя мечта. Строительство шпиля башни шло с невероятной скоростью, и к концу года он был готов. Оставалось лишь установить флюгер. Когда мастер поднял флюгер на вершину башни, он взял молоток и первым гвоздем прибил флюгер к шпилю, чтобы его не сдуло штормовым ветром. Затем мужчина взял второй гвоздь. В этот момент из толпы кто-то крикнул: «Олев, петух криво сидит!»

Строитель вздрогнул, поняв, что его имя раскрыто. Он выронил молоток, оступился и сорвался вниз. Из тела мужчины, насмерть разбившегося о мостовую, хлынула кровь, а из его груди выползли змея и жаба. Все трое мгновенно окаменели, причем труп Олева усох практически до скелета.

Согласно легенде, окаменевший труп строителя Олева был замурован в нише восточной стены часовни Девы Марии, где находится и по сей день. С улицы Пикк эта стена не видна. Нужно подойти к кенотафу Ханса Павелса во дворе церкви и заглянуть за металлическую ограду. На стене за каменным скелетом просматривается текст на нижненемецком языке, который в переводе на русский гласит:

Все, что я дал, осталось мне.

Все, чем я обладал, оставило меня.

Поэтому-то никто не должен считать себя слабым.

Человеческая жизнь рассеивается, как дым.

Памяти Ханса Павелса. 1514.

Этот текст призывает к смирению и свершению благодеяний.

Фрагмент кенотафа Ханса Павелса на восточной стороне часовни Девы Марии церкви Олевисте.
Фрагмент кенотафа Ханса Павелса на восточной стороне часовни Девы Марии церкви Олевисте. Фото: Madis Veltman/Postimees/Scanpix Baltics

Но на каменном барельефе на груди строителя шпиля сидит жаба, а шею обвивает змея. Они указывают на связь с сатанинскими силами. Поразительно, но покровителем строителя шпиля башни стал не Господь, а сатана, которому были отданы три капли крови.

Поэтому возлагайте на себя богоугодные миссии, чтобы вам не пришлось продавать душу дьяволу. В связи с этой историей мне вспоминается категорический императив Канта: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла бы быть всеобщим законом».

Вообще, конечно, чувствуется, что Господь и после этого довольно прохладно относился к своему храму Олевисте. На протяжении веков небесный огонь в виде молнии поджигал церковь 11 раз. Последний раз - в 1931 году. Девять раз пожар удавалось потушить, но в 1625 и 1820 годах церковь полностью выгорала до каменных стен.

Таллиннцы не отчаивались и восстанавливали церковь, хотя и не с такой высокой башней, какой она была на момент строительства в 1450 году. Если перевести сажени в метры, то высота самой первой башни составляла 159 метров. На протяжении долгого времени это было самое высокое строение Европы. И только в 1881 году был построен Фрайбургский собор со 161-метровой башней. Нынешняя высота башни церкви Олевисте составляет 123,7 метра.

Кенотаф Ханса Павелса на восточной стороне часовни Святой Марии церкви Олевисте.
Кенотаф Ханса Павелса на восточной стороне часовни Святой Марии церкви Олевисте. Фото: Wikimedia Commons
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