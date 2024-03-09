ЮРИ КУУСКЕМАА ⟩ Тайна церкви Олевисте

В назначенное время около церкви собралась огромная толпа, чтобы увидеть, как сбудется их давняя мечта. Строительство шпиля башни шло с невероятной скоростью, и к концу года он был готов. Оставалось лишь установить флюгер. Когда мастер поднял флюгер на вершину башни, он взял молоток и первым гвоздем прибил флюгер к шпилю, чтобы его не сдуло штормовым ветром. Затем мужчина взял второй гвоздь. В этот момент из толпы кто-то крикнул: «Олев, петух криво сидит!»
Строитель вздрогнул, поняв, что его имя раскрыто. Он выронил молоток, оступился и сорвался вниз. Из тела мужчины, насмерть разбившегося о мостовую, хлынула кровь, а из его груди выползли змея и жаба. Все трое мгновенно окаменели, причем труп Олева усох практически до скелета.
Согласно легенде, окаменевший труп строителя Олева был замурован в нише восточной стены часовни Девы Марии, где находится и по сей день. С улицы Пикк эта стена не видна. Нужно подойти к кенотафу Ханса Павелса во дворе церкви и заглянуть за металлическую ограду. На стене за каменным скелетом просматривается текст на нижненемецком языке, который в переводе на русский гласит:
Все, что я дал, осталось мне.
Все, чем я обладал, оставило меня.
Поэтому-то никто не должен считать себя слабым.
Человеческая жизнь рассеивается, как дым.
Памяти Ханса Павелса. 1514.
Этот текст призывает к смирению и свершению благодеяний.