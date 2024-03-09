ЮРИ КУУСКЕМАА ⟩ Тайна церкви Олевисте

Итак, когда Таллинн был еще молодым, маленьким и бедным, жители решили устроить народное собрание, чтобы обсудить, как стать более важными и успешными. Пришли к выводу, что нет для этого лучшего способа, чем построить церковь с самой высокой башней. Это пришлось бы по нраву Господу, а мореплаватели начали бы обращать на нее внимание, поворачивая свои суда в сторону нашего порта, чтобы привозить сюда товары, умения и идеи.

Проект был составлен, после чего началось активное строительство. Вскоре стены и своды были готовы и защищены крышей. Построена была и возвышавшаяся над крышей каменная часть башни. Оставалось только построить венчающий башню шпиль и установить на нем флюгер.

К сожалению, с этого момента все пошло не так. Строительство не продвигалось, а за семь лет с башни упали и погибли семь мастеров. В народе поползли слухи о том, что сам сатана начал мешать работам, чтобы людям не удалось воздвигнуть такое монументальное здание в честь его главного конкурента Бога. Ни один мастер не решался продолжить работы, хотя гонорар магистрата вырос с одной бочки золота до десяти.

Строитель вздрогнул, поняв, что его имя раскрыто. Он выронил молоток, оступился и сорвался вниз.