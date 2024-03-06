СЕГОДНЯ В ИСТОРИИ ⟩ Старый город Нарвы был уничтожен советскими бомбардировками

Советский Союз совершал воздушные атаки на Нарву на протяжении всей войны. Первые такие налеты состоялись уже осенью 1941 года. Всего Красная армия совершила более тридцати воздушных нападений на Нарву. Первые налеты совершались относительно небольшим количеством самолетов и были направлены в основном на дезорганизацию немецкого тыла.

Со временем налеты становились все более мощными. Судя по схеме бомбардировок, основными целями были мосты и железные дороги. Поэтому больше всего пострадали районы города, расположенные вблизи железных дорог и мостов, особенно Йоаору и Уускюла, а также предместье Пеэтри и районы вокруг железной дороги в Ивангороде.

По мере приближения фронта все гражданское население Нарвы было эвакуировано. Эвакуация началась 25 января и продолжалась до 2-3 марта 1944 года. К моменту массированной бомбардировки Советским Союзом в городе не осталось мирного населения.

Советское командование планировало новое крупное наступление на 8 марта. В рамках подготовки к нему и в отместку за отпор подразделениям Красной армии советская авиация в ночь с 6 на 7 марта подвергла Нарву массированной бомбардировке. Всего в налете участвовало более ста бомбардировщиков. Одновременно с этим открыла огонь по городу артиллерия Красной армии.