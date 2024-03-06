1944 год, Вторая мировая война: 200 советских самолетов за 11 часов сбросили на Нарву почти 4 000 бомб, разрушив Старый город Нарвы.
СЕГОДНЯ В ИСТОРИИ ⟩ Старый город Нарвы был уничтожен советсткими бомбардировками
Советский Союз совершал воздушные атаки на Нарву на протяжении всей войны. Первые такие налеты состоялись уже осенью 1941 года. Всего Красная армия совершила более тридцати воздушных атак на Нарву. Первые налеты совершались относительно небольшим количеством самолетов и были направлены в основном на дезорганизацию немецкого тыла. Со временем налеты становились все более мощными. Судя по схеме бомбардировок, основными целями были мосты и железные дороги. Поэтому больше всего пострадали районы города, расположенные вблизи железных дорог и мостов, особенно Йоаору и Уускюла, а также предместье Пеэтри и районы вокруг железной дороги в Ивангороде.
По мере приближения фронта все гражданское население Нарвы было эвакуировано. Эвакуация началась 25 января и продолжалась до 2-3 марта 1944 года. К моменту массированной бомбардировки Советским Союзом в городе не осталось мирного населения.
Советское командование планировало новое крупное наступление на 8 марта. В рамках подготовки к нему и в отместку за отпор подразделениям Красной армии советская авиация в ночь с 6 на 7 марта подвергла Нарву массированной бомбардировке. Всего в налете участвовало более 100 бомбардировщиков. Одновременно артиллерия Красной армии открыла огонь по городу. Советская авиация атаковала Нарву двумя волнами. Первая атака, в ночь с 6 на 7 марта, была направлена в основном на западный берег реки Нарва, охватывая территорию от центра Нарвы до города Пеэтерристи, расположенного в 8 километрах от города. Второй авиаудар, нанесенный в ночь с 7 на 8 марта, пришелся в основном на плацдарм Ивангорода. По данным тогдашних печатных изданий, советские самолеты в течение двух ночей сбросили на Нарву тысячи зажигательных и разрывных бомб, в результате чего город превратился в «одно сплошное море огня». После бомбардировок утром 8 марта началась артиллерийская атака Красной армии, продолжавшаяся два с половиной часа. Во время этого обстрела были выпущены «тысячи тонн снарядов и мин», в том числе орудия двух артиллерийских полков Эстонского стрелкового корпуса, которыми было выпущено 7 000 снарядов.
После Второй мировой войны город был в основном заселен мигрантами. Бывшие нарвитяне, которые после войны хотели вернуться в город, не смогли получить в Нарве жилье.
События 6 марта в Эстонии:
1939 – В Таллинне состоялся общегосударственный день маслоделов;
1939 – Draamastuudio Ühing (рус. Общество Драматической студии - прим. пер.) выкупило у Eestimaa Saksa Teatri Selts (рус. Общество немецкого театра Эстонии - прим. пер.) здание немецкого театра в Таллинне;
1944 – Вторая мировая война: 200 советских боевых самолетов сбросили за 11 часов на Нарву почти 4000 бомб, уничтожив старый город Нарвы;
1962 – родился писатель Пеэтер Лауритс;
2011 – состоялись выборы в 12-й состав Рийгикогу;
2017 – умер актер, режиссер и театральный педагог Калью Комиссаров.
И в мире:
1475 – родился итальянский художник Микеланджело;
1831 – Эдгар Аллан По был исключен из военной академии Вест-Пойнт;
1899 – компания Bayer AG зарегистрировала товарный знак аспирина;
1918 – в водах Бермудского треугольника исчезло судно военно-морского флота США «Циклоп»;
1926 – родился польский режиссер Анджей Вайда;
1927 – родился американский джазовый гитарист Уэс Монтгомери;
1927 – родился колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес;
1937 – родилась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова;
1945 – В Венгрии, в районе Балатона, немецкие войска начали контрнаступление против Красной армии;
1946 – родился гитарист Pink Floyd Дэвид Гилмор;
1967 – дочь Сталина Светлана Аллилуева попросила политического убежища в США;
1978 – на издателя журнала Hustler Ларри Флинт было совершено покушение, в результате чего он остался парализованным;
1987 – у берегов Бельгии в проливе Ла-Манш затонул британский паром Herald of Free Enterprise;
1997 – королева Великобритании Елизавета II открыла первый официальный королевский веб-сайт;
1998 – был убит лидер Армии освобождения Косово Адем Яшари.