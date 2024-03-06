СЕГОДНЯ В ИСТОРИИ ⟩ Старый город Нарвы был уничтожен советсткими бомбардировками

Советский Союз совершал воздушные атаки на Нарву на протяжении всей войны. Первые такие налеты состоялись уже осенью 1941 года. Всего Красная армия совершила более тридцати воздушных атак на Нарву. Первые налеты совершались относительно небольшим количеством самолетов и были направлены в основном на дезорганизацию немецкого тыла. Со временем налеты становились все более мощными. Судя по схеме бомбардировок, основными целями были мосты и железные дороги. Поэтому больше всего пострадали районы города, расположенные вблизи железных дорог и мостов, особенно Йоаору и Уускюла, а также предместье Пеэтри и районы вокруг железной дороги в Ивангороде.

Советское командование планировало новое крупное наступление на 8 марта. В рамках подготовки к нему и в отместку за отпор подразделениям Красной армии советская авиация в ночь с 6 на 7 марта подвергла Нарву массированной бомбардировке. Всего в налете участвовало более 100 бомбардировщиков. Одновременно артиллерия Красной армии открыла огонь по городу. Советская авиация атаковала Нарву двумя волнами. Первая атака, в ночь с 6 на 7 марта, была направлена в основном на западный берег реки Нарва, охватывая территорию от центра Нарвы до города Пеэтерристи, расположенного в 8 километрах от города. Второй авиаудар, нанесенный в ночь с 7 на 8 марта, пришелся в основном на плацдарм Ивангорода. По данным тогдашних печатных изданий, советские самолеты в течение двух ночей сбросили на Нарву тысячи зажигательных и разрывных бомб, в результате чего город превратился в «одно сплошное море огня». После бомбардировок утром 8 марта началась артиллерийская атака Красной армии, продолжавшаяся два с половиной часа. Во время этого обстрела были выпущены «тысячи тонн снарядов и мин», в том числе орудия двух артиллерийских полков Эстонского стрелкового корпуса, которыми было выпущено 7 000 снарядов.