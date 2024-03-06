Стало известно, какой подоходный налог в следующем году заплатит получающий среднюю пенсии

Принятым Рийгикогу Законом о госбюджете на 2024-2027 годы утверждена и бюджетная стратегия на 2024-2027 годы, в которой ставка освобождения от подоходного налога для пенсионеров по старости согласована на уровне 776 евро.

Руководствуясь этим, министр социальной защиты Сигне Рийсало в среду направила на круг согласования законопроект, согласно которому не облагаемый подоходным налогом уровень пенсий с 2025 года останется на уровне 776 евро в месяц. По нынешним расчетам это значит, что со средней пенсии придется платить 11 евро подоходного налога в месяц.

Законопроект меняет со следующего года порог не облагаемого налогом дохода для людей, достигших пенсионного возраста по старости. С 2025 года единый не облагаемый налогом доход в размере 700 евро в месяц также будет распространяться на всех людей трудоспособного возраста.

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, важно, чтобы не облагаемый налогом доход лица, достигшего пенсионного возраста, продолжал превышать общий не облагаемый налогом доход.

«Если проведенная в 2018 году реформа подоходного налога поставила работающих пенсионеров в худшее положение, чем было до этого, поскольку получение заработной платы в дополнение к пенсии привело к уменьшению не облагаемых налогом доходов, то со следующего года в стране будет действовать система подоходного налога, больше не зависящая от доходов и единообразная для всех», - сказала министр.