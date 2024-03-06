Считаем чужие денежки: сколько выплатила Федерация легкой атлетики Йоханнесу Эрму за бронзу на ЧМ?

На прошлой неделе многоборец Йоханнес Эрм порадовал эстонских любителей спорта бронзовой медалью, завоеванной на чемпионате мира по легкой атлетике в закрытых помещениях, проходившем в Глазго. Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) выплатила почти 2,5 миллиона долларов призовых, свою долю от них получил и Эрм.