На прошлой неделе многоборец Йоханнес Эрм порадовал эстонских любителей спорта бронзовой медалью, завоеванной на чемпионате мира по легкой атлетике в закрытых помещениях, проходившем в Глазго. Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) выплатила почти 2,5 миллиона долларов призовых, свою долю от них получил и Эрм.
Считаем чужие денежки: сколько выплатила Федерация легкой атлетики Йоханнесу Эрму за бронзу на ЧМ?
Призовые получили шесть лучших спортсменов в каждой области, а для атлета, который установит мировой рекорд, был зарезервирован бонус в размере 50 000 долларов (46 000 евро).
За первое место выплачивались 40 000 долларов (36 800 евро), за следующие места, соответственно, 20 000, 10 000, 8000, 6000 и 4000 евро. За третье место Эрм получил 10 000 долларов, то есть 9200 евро.