Введение налога на подслащенные напитки Министерства социальных дел и ВОЗ оправдывают заботой о здоровье населения – в частности, борьбой с лишним весом. Однако нет никакой доказанной связи между употреблением сладких напитков и избыточным весом, указывает глава Эстонского союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп.
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Производители продуктов возмущены: власти оправдывают «налог на сахар» ошибочными примерами
С 2015 года, когда идея введения так называемого «налога на сахар» начала обсуждаться в Эстонии, Союз предприятий пищевой промышленности проанализировал сотни исследований, проведенных по всему миру, чтобы оценить влияние этой меры.