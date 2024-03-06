Ср, 6.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Производители продуктов возмущены: власти оправдывают «налог на сахар» ошибочными примерами

PM Majandus rus.postimees.ee
,
Copy
Глава Эстонского союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп.
Глава Эстонского союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп. Фото: Konstantin Sednev

Введение налога на подслащенные напитки Министерства социальных дел и ВОЗ оправдывают заботой о здоровье населения – в частности, борьбой с лишним весом. Однако нет никакой доказанной связи между употреблением сладких напитков и избыточным весом, указывает глава Эстонского союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп.

С 2015 года, когда идея введения так называемого «налога на сахар» начала обсуждаться в Эстонии, Союз предприятий пищевой промышленности проанализировал сотни исследований, проведенных по всему миру, чтобы оценить влияние этой меры.

Как выяснилось, исследования показывают снижение продаж облагаемых налогом продуктов, но не его влияние на избыточный вес.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх