Кая Каллас: строительство работающей на сланце Аувереской электростанции было ошибкой

Отвечая на вопрос члена Рийгикогу Хелле-Мооники Хельме о списании сланцевых котлов, Кая Каллас заявила, что еще до строительства и она, и правление предприятия, и некоторые члены совета сомневались в том, что необходимо делать такую крупную инвестицию в работающую на сланце электростанцию в ситуации, когда неизвестно, сможет ли она при все возрастающих квотах на парниковые газы предложить конкурентоспособную цену. Однако тогда министр экономики решил иначе.

«Это было уже в 2011 году известно, что рано или поздно все придет в негодность, потому что сланец как ископаемое топливо станет настолько дорогим, что просто не сможет попасть на рынок. И, к сожалению, сейчас это произошло», - отметила она и добавила, что в целом Аувереская электростанция находилась большую часть времени в нерабочем состоянии.