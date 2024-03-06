В среду на инфочасе Рийгикогу, рассуждая о конце эпохи сланцевой энергетики, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что строительство работающей на сланце Аувереской электростанции было ошибкой.
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Кая Каллас: строительство работающей на сланце Аувереской электростанции было ошибкой
Отвечая на вопрос члена Рийгикогу Хелле-Мооники Хельме о списании сланцевых котлов, Кая Каллас заявила, что еще до строительства и она, и правление предприятия, и некоторые члены совета сомневались в том, что необходимо делать такую крупную инвестицию в работающую на сланце электростанцию в ситуации, когда неизвестно, сможет ли она при все возрастающих квотах на парниковые газы предложить конкурентоспособную цену. Однако тогда министр экономики решил иначе.