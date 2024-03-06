Ср, 6.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Кая Каллас: строительство работающей на сланце Аувереской электростанции было ошибкой

Rus.Postimees
Copy
Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Madis Veltman

В среду на инфочасе Рийгикогу, рассуждая о конце эпохи сланцевой энергетики, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что строительство работающей на сланце Аувереской электростанции было ошибкой.

Отвечая на вопрос члена Рийгикогу Хелле-Мооники Хельме о списании сланцевых котлов, Кая Каллас заявила, что еще до строительства и она, и правление предприятия, и некоторые члены совета сомневались в том, что  необходимо делать такую крупную инвестицию в работающую на сланце электростанцию в ситуации, когда неизвестно, сможет ли она при все возрастающих квотах на парниковые газы предложить конкурентоспособную цену. Однако тогда министр экономики решил иначе.

«Это было уже в 2011 году известно, что рано или поздно все придет в негодность, потому что сланец как ископаемое топливо станет настолько дорогим, что просто не сможет попасть на рынок. И, к сожалению, сейчас это произошло», - отметила она и добавила, что в целом Аувереская электростанция находилась большую часть времени в нерабочем состоянии.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх